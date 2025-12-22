Уночі РФ атакувала порт "Південний" на Одещині — які наслідки

У ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний", там загорілися контейнери з борошном та олією.
Головні тези:
- Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини у ніч проти 22 грудня.
- Загорілися склади у порту “Південний” з олією та борошном.
Атака РФ на порт “Південний”: що відомо
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
За словами Кулеби, у порту "Південний" внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.
Наразі працівники порту разом із профільними службами працюють на місці, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.
