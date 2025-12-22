Уночі РФ атакувала порт "Південний" на Одещині — які наслідки

У ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний", там загорілися контейнери з борошном та олією.

Атака РФ на порт “Південний”: що відомо

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики. Олексій Кулеба Віцепрем’єр-міністр з відновлення України

За словами Кулеби, у порту "Південний" внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Наразі працівники порту разом із профільними службами працюють на місці, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.