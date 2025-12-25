На Рождество Россия обстреляла энергосистему Украины — обесточены потребители в 5 областях

В Рождественскую ночь, 25 декабря, Россия продолжила атаку на объекты украинской энергетики. В результате этого есть обесточивание в ряде областей Украины.
Главные тезисы
- Россия повредила энергосистему Украины в ночь на 25 декабря.
- В 5 областях обесточены потребители.
Россия обстреляла Украину на Рождество: какие последствия
Обесточение потребителей есть в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В то же время в Одесской области отключения связаны с последствиями предварительных обстрелов.
В Министерстве энергетики сообщили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса используются во всех регионах Украины.
Актуальные графики можно посмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. В результате без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.
