Россия ночью атаковала энергообъекты в 7 областях Украины — есть значительные обесточивания

Российские войска ночью 12 января атаковали объекты энергетики сразу в семи областях, есть значительные обесточивания пользователей.
Главные тезисы
- Российская атака привела к обесточиванию 7 областей Украины, повредив энергетическую инфраструктуру.
- Инцидент привел к отключениям в Киеве, Харькове, Донецке и других районах, требуются аварийные и восстановительные работы.
- Существует значительный ущерб на энергообъектах, ведутся ремонтные работы для восстановления электроснабжения населения.
7 областей Украины обесточены из-за ночных атак РФ
Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях, отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.
По его словам, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью. Так, в Одесской и Житомирской продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.
В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Используются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Идет постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 — в Закарпатской, 36 — в Днепропетровской и 15 — в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
По словам Андарака, в настоящее время в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской и Донбассе применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного понижения температуры воздуха.
