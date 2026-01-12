Россия ночью атаковала энергообъекты в 7 областях Украины — есть значительные обесточивания

7 областей Украины обесточены из-за ночных атак РФ

Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях, отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

По его словам, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью. Так, в Одесской и Житомирской продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Кроме того, в Черниговской области в результате обстрела враг повредил объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация безопасности. Поделиться

В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Используются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Идет постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 — в Закарпатской, 36 — в Днепропетровской и 15 — в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

По словам Андарака, в настоящее время в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской и Донбассе применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного понижения температуры воздуха.