Россия нанесла новые удары по энергетике Украины — есть обесточивания в Харьковской и Житомирской областях

В ночь на 15 января россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточивание фиксируются в Харьковской и Житомирской областях.
Главные тезисы
- Российские нападения привели к обесточиванию Харьковской и Житомирской областей.
- Аварийно-восстановительные работы продолжаются в пострадавших регионах.
- Сетевые ограничения действуют в столичном регионе и Одесской области.
Россия повредила энергосистему Украины в Харьковской и Житомирской областях
Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.
Как отмечается, сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, в результате чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.
Также по данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.
Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
