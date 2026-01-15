Россия нанесла новые удары по энергетике Украины — есть обесточивания в Харьковской и Житомирской областях
Россия нанесла новые удары по энергетике Украины — есть обесточивания в Харьковской и Житомирской областях

Министерство энергетики Украины
Житомирщина
В ночь на 15 января россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточивание фиксируются в Харьковской и Житомирской областях.

Главные тезисы

  • Российские нападения привели к обесточиванию Харьковской и Житомирской областей.
  • Аварийно-восстановительные работы продолжаются в пострадавших регионах.
  • Сетевые ограничения действуют в столичном регионе и Одесской области.

Россия повредила энергосистему Украины в Харьковской и Житомирской областях

Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.

Как отмечается, сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, в результате чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Также по данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

