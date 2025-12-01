Ночные обстрелы РФ привели к обесточиванию в четырех областях Украины

Из-за вражеских обстрелов в ночь на 1 декабря отключения света фиксируются в четырех областях, энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.

Россия обстрелами повредила энергосистему Украины в 4 областях

После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности, на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине.

Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Меры по ограничению потребления применяются следующим образом: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день — в пятницу.