Нічні обстріли РФ призвели до знеструмлення у чотирьох областях України
Нічні обстріли РФ призвели до знеструмлення у чотирьох областях України

Через ворожі обстріли у ніч проти 1 грудня відключення світла фіксуються у чотирьох областях, енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.

Головні тези:

  • Напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру спричинили знеструмлення у 4 областях України.
  • Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.
  • Національний оператор установив графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу на день.

Росія обстрілами пошкодила енергосистему України у 4 областях

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Заходи обмеження споживання застосовуються таким чином: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

