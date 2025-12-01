Нічні обстріли РФ призвели до знеструмлення у чотирьох областях України

Через ворожі обстріли у ніч проти 1 грудня відключення світла фіксуються у чотирьох областях, енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.
Головні тези:
- Напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру спричинили знеструмлення у 4 областях України.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.
- Національний оператор установив графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу на день.
Росія обстрілами пошкодила енергосистему України у 4 областях
Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Заходи обмеження споживання застосовуються таким чином: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю.
Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.