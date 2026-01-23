Дрон РФ атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине — погибли три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине — погибли три человека

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дрон
Read in English
Читати українською

В результате российского удара днем 23 января по Дергачевской общине на Харьковщине погибли три человека, трое - получили ранения.

Главные тезисы

  • Дрон Российской Федерации атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине, что привело к гибели трех человек и ранениям у троих.
  • Обстрел произошел в деревне на Харьковской области, где оккупанты использовали беспилотник для нападения.
  • Один из раненых позднее скончался от полученных ранений, всего пятеро пострадавших вынуждены были быть госпитализированы.

Оккупанты дроном атаковали авто на Харьковщине: есть жертвы

Сначала было известно о двух погибших женщинах и трех раненых.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Военные РФ совершили обстрел из БПЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка в Харьковском районе. В результате вражеского удара два человека погибли, еще трое — получили травмы разной степени тяжести.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Пострадавшие госпитализированы, добавил Синегубов.

Позже он уточнил, что пострадали четверо, а одна женщина скончалась от полученных ранений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области — есть пострадавшие
Полиция Харьковской области
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Изюм в Харьковской области — двое людей погибли
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
авиабомба
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла новые удары по энергетике Украины — есть обесточивания в Харьковской и Житомирской областях
Министерство энергетики Украины
Житомирщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?