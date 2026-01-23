Дрон РФ атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине — погибли три человека

В результате российского удара днем 23 января по Дергачевской общине на Харьковщине погибли три человека, трое - получили ранения.
Главные тезисы
- Дрон Российской Федерации атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине, что привело к гибели трех человек и ранениям у троих.
- Обстрел произошел в деревне на Харьковской области, где оккупанты использовали беспилотник для нападения.
- Один из раненых позднее скончался от полученных ранений, всего пятеро пострадавших вынуждены были быть госпитализированы.
Оккупанты дроном атаковали авто на Харьковщине: есть жертвы
Сначала было известно о двух погибших женщинах и трех раненых.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Пострадавшие госпитализированы, добавил Синегубов.
