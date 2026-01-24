Атака дронов РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

Игорь Терехов
Харьков
Читати українською

В Харькове количество пострадавших в результате массированной ночной атаки беспилотников возросло до 31.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в Харькове от атаки дронов РФ достигло 31 человека.
  • Атака произведена с применением 25 беспилотников типа шахед в течение двух часов.
  • Харьковский городской голова подтвердил факт увеличения числа пострадавших и принял меры по реагированию на инцидент.

В Харькове 31 человек пострадал от атаки дронов РФ

Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов.

Число пострадавших от ночных обстрелов возросло до 31.

Ранее сообщалось о росте количества пострадавших в результате ночной атаки беспилотников до 27.

Харьков после атаки РФ

Враг атаковал город беспилотниками около двух с половиной часов, применил 25 БПЛА типа «Шахед».

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила КАБами Харьков — есть жертвы
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон РФ атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине — погибли три человека
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Харьков — пострадали 27 человек
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Число пострадавших в Харькове продолжает расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?