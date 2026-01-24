Атака дронов РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

В Харькове количество пострадавших в результате массированной ночной атаки беспилотников возросло до 31.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в Харькове от атаки дронов РФ достигло 31 человека.
- Атака произведена с применением 25 беспилотников типа шахед в течение двух часов.
- Харьковский городской голова подтвердил факт увеличения числа пострадавших и принял меры по реагированию на инцидент.
В Харькове 31 человек пострадал от атаки дронов РФ
Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов.
Ранее сообщалось о росте количества пострадавших в результате ночной атаки беспилотников до 27.
Враг атаковал город беспилотниками около двух с половиной часов, применил 25 БПЛА типа «Шахед».
