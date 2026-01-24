Атака России на Харьков — пострадали 27 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Харьков — пострадали 27 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Число пострадавших в Харькове продолжает расти
Читати українською

Количество пострадавших среди мирных жителей Харькова в результате ночной атаки России на город возросло до 27 человек.

Главные тезисы

  • В Харькове россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.
  • Среди раненых есть ребенок и беременная женщина.

Число пострадавших в Харькове продолжает расти

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувшей ночи российские захватчики снова массированнобили по городу ударными беспилотниками.

Всего враг нанес 25 ударов по 10 локациям.

Кроме того, указано, что в воздушном пространстве над регионом зафиксировали более 100 российских ударных дронов.

Число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Также сообщается, что выбиты окна во многих домах, повреждено более 60 автомобилей.

Синегубов официально подтвердил, что из одного дома пришлось отсилить более 40 человек.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов, — добавляет глава Харьковской ОВА.

Что важно понимать, всего ночью 23-24 декабря Россия массированно атаковала Украину, применив более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ
Виталий Кличко
Россия массированно атаковала Киев 24 января - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шмыгаль анонсировал возврат к почасовым отключениям света
Денис Шмыгаль
Шмыгаль назвал ключевую задачу на ближайшие дни
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22
Россия совершала новую атаку ракетами Х-22

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?