Атака России на Харьков — пострадали 27 человек

Количество пострадавших среди мирных жителей Харькова в результате ночной атаки России на город возросло до 27 человек.

Число пострадавших в Харькове продолжает расти

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувшей ночи российские захватчики снова массированнобили по городу ударными беспилотниками.

Всего враг нанес 25 ударов по 10 локациям.

Кроме того, указано, что в воздушном пространстве над регионом зафиксировали более 100 российских ударных дронов.

Число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Также сообщается, что выбиты окна во многих домах, повреждено более 60 автомобилей.

Синегубов официально подтвердил, что из одного дома пришлось отсилить более 40 человек.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов, — добавляет глава Харьковской ОВА.

Что важно понимать, всего ночью 23-24 декабря Россия массированно атаковала Украину, применив более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов.