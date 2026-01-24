Атака России на Харьков — пострадали 27 человек

Количество пострадавших среди мирных жителей Харькова в результате ночной атаки России на город возросло до 27 человек.
Главные тезисы
- В Харькове россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.
- Среди раненых есть ребенок и беременная женщина.
Число пострадавших в Харькове продолжает расти
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувшей ночи российские захватчики снова массированнобили по городу ударными беспилотниками.
Всего враг нанес 25 ударов по 10 локациям.
Кроме того, указано, что в воздушном пространстве над регионом зафиксировали более 100 российских ударных дронов.
Также сообщается, что выбиты окна во многих домах, повреждено более 60 автомобилей.
Синегубов официально подтвердил, что из одного дома пришлось отсилить более 40 человек.
Что важно понимать, всего ночью 23-24 декабря Россия массированно атаковала Украину, применив более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-