Атака Росії на Харків — постраждали 27 людей
Україна
Олег Синєгубов / Харківська ОВА

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Кількість постраждалих у Харкові продовжує зростати
Read in English

Кількість потерпілих серед мирних мешканців Харкова внаслідок нічної атаки Росії на місто зросла до 27 осіб.

Головні тези:

  • У Харкові росіяни пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. 
  • Серед поранених є дитина та вагітна жінка.

Кількість постраждалих у Харкові продовжує зростати

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої ночі російські загарбники знову масовано били по місту ударними безпілотниками.

Загалом ворог здійснив 25 ударів по 10 локаціям.

Окрім того, наголошується, що в повітряному просторі над регіоном зафіксували понад 100 російських ударних дронів.

Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Також повідомляється, що вибиті вікна у багатьох будинках, пошкоджено понад 60 автомобілів.

Синєгубов офіційно підтвердив, що з одного з будинків довелося відсилити понад 40 людей.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів, — додава очільник Харківської ОВА.

Що важливо розуміти, загалом протягом ночі 23-24 грудня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів.

