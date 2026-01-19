Авиация РФ бомбила КАБами Харьков — есть жертвы
Авиация РФ бомбила КАБами Харьков — есть жертвы

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
Около 15.00 авиация РФ сбросила 3 КАБа на Харьков. На данный момент известно о 4 пострадавших и одной погибшей в результате авиаудара.

Главные тезисы

  • Авиация РФ сбросила 3 КАБа на Харьков, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких других.
  • Погибла 65-летняя женщина, а также есть несколько пострадавших, получивших ранения в результате авиаудара.

Россия бомбила Харьков: что известно о пострадавших

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков находится под атакой вражеских КАБ в 15.15.

Через несколько минут он уточнил, что один человек пострадал в результате вражеского удара КАБ.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что все три прилета КАБ произошли в Слободском районе Харькова.

В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района погибли и ранены, разрушены частные дома.

По состоянию на 16.00 известно о 5 раненых и 1 погибшей - 65-летней женщине.

В результате вражеского «прилета» КАБ в Слободском районе разрушен частный дом.

