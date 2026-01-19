Авиация РФ бомбила КАБами Харьков — есть жертвы

Около 15.00 авиация РФ сбросила 3 КАБа на Харьков. На данный момент известно о 4 пострадавших и одной погибшей в результате авиаудара.
Россия бомбила Харьков: что известно о пострадавших
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков находится под атакой вражеских КАБ в 15.15.
Через несколько минут он уточнил, что один человек пострадал в результате вражеского удара КАБ.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что все три прилета КАБ произошли в Слободском районе Харькова.
По состоянию на 16.00 известно о 5 раненых и 1 погибшей - 65-летней женщине.
В результате вражеского «прилета» КАБ в Слободском районе разрушен частный дом.
