Атака РФ по Харькову. Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома

В результате российского удара 2 января по жилому дому в Харькове погиб ребенок, его тело нашли под завалами.

Россия убила в Харькове 3-летнего мальчика

Об этом сообщил в 21.08 мэр Игорь Терехов.

Только под завалами найдено тело ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается, говорится в сообщении.

Под завалами, вероятно, еще находятся люди.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что также, предварительно, под завалами ребенок находился с матерью.

Позже он отметил, что погибшему мальчику было 3 года.

Погибшему мальчику, тело которого было деблокировано из-под завалов, было 3 года. Искренние соболезнования родным и близким ребенка.

В Харькове идет поисково-спасательная операция.