Атака РФ по Харькову. Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома

В результате российского удара 2 января по жилому дому в Харькове погиб ребенок, его тело нашли под завалами.
Главные тезисы
- Российская атака на Харьков привела к гибели трехлетнего мальчика под завалами дома.
- Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Харькове для спасения возможных пострадавших.
- Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил трагическую гибель ребенка и продолжение операции.
Россия убила в Харькове 3-летнего мальчика
Об этом сообщил в 21.08 мэр Игорь Терехов.
Только под завалами найдено тело ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается, говорится в сообщении.
Под завалами, вероятно, еще находятся люди.
Позже он отметил, что погибшему мальчику было 3 года.
Погибшему мальчику, тело которого было деблокировано из-под завалов, было 3 года. Искренние соболезнования родным и близким ребенка.
В Харькове идет поисково-спасательная операция.
