Россия цинично перевела вину на Украину за свой ракетный удар по Харькову

Минобороны страны-агрессорки лживо заявило, что никаких ударов Россия по Харькову не наносила, а это взорвался склад боеприпасов в ТРЦ рядом с жилым домом.
Главные тезисы
- Минобороны России лживо заявляет, что в Харькове не было ракетного удара, а произошел взрыв боеприпасов Украины.
- Видеоматериалы свидетельствуют про удары, но РФ опровергает факты, пытаясь оправдать свои действия.
Россия цинично лжет по ракетному удару по Харькову.
Информация о якобы нанесении ВС РФ удара по Харькову не соответствует действительности, заявили в Минобороны.
ВВС РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города. Судя по опубликованным украинскими ресурсами видеоматериалам, эпицентр взрыва располагался в ТЦ "Персона".
На опубликованных до взрыва в ТЦ кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся боеприпасов ВСУ, говорят оккупанты.
Напомним, в Харькове 2 января в результате удара российскими ракетами "Искандер" разрушена пятиэтажка, ранен 31 человек. Под завалами до сих пор ищут горожан.
