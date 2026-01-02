Россия цинично перевела вину на Украину за свой ракетный удар по Харькову

Минобороны страны-агрессорки лживо заявило, что никаких ударов Россия по Харькову не наносила, а это взорвался склад боеприпасов в ТРЦ рядом с жилым домом.

Россия цинично лжет по ракетному удару по Харькову.

Информация о якобы нанесении ВС РФ удара по Харькову не соответствует действительности, заявили в Минобороны.

ВВС РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города. Судя по опубликованным украинскими ресурсами видеоматериалам, эпицентр взрыва располагался в ТЦ "Персона".

На опубликованных до взрыва в ТЦ кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся боеприпасов ВСУ, говорят оккупанты.

Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта в Хорлах, — придумали в РФ. Поделиться

Напомним, в Харькове 2 января в результате удара российскими ракетами "Искандер" разрушена пятиэтажка, ранен 31 человек. Под завалами до сих пор ищут горожан.