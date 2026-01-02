Россия нанесла ракетные удары по Харькову — более 10 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетные удары по Харькову — более 10 пострадавших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Read in English
Читати українською

Днем 2 января Россия ударила по Харькову ракетами. В настоящее время известно о 16 раненых.

Главные тезисы

  • Россия выпустила ракеты по Харькову, в результате чего дом был полностью разрушен и пострадало более 10 человек.
  • На месте попадания ракет проходит спасательная операция, экстренные службы действуют для оказания помощи раненым.
  • Начальник Харьковской ОВА сообщил о 13 пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии, доставленная в больницу.

Россия атаковала Харьков: есть пострадавшие

Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В настоящее время известно о 13 пострадавших. В больницу доставили 6 человек, среди них одна женщина — в тяжелом состоянии.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Харьков после ракетных ударов РФ

Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция.

В 15.38 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 16 пострадавших.

