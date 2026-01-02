Россия нанесла ракетные удары по Харькову — более 10 пострадавших

Днем 2 января Россия ударила по Харькову ракетами. В настоящее время известно о 16 раненых.
Главные тезисы
- Россия выпустила ракеты по Харькову, в результате чего дом был полностью разрушен и пострадало более 10 человек.
- На месте попадания ракет проходит спасательная операция, экстренные службы действуют для оказания помощи раненым.
- Начальник Харьковской ОВА сообщил о 13 пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии, доставленная в больницу.
Россия атаковала Харьков: есть пострадавшие
Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция.
В 15.38 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 16 пострадавших.
