Росія завдала ракетних ударів по Харкову — понад 10 постраждалих

Удень 2 січня Росія ударила по Харкову ракетами. На цей час відомо про 16 поранених.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару по Харкову було понад 10 постраждалих та значні матеріальні збитки.
- В одному з районів Харкова було поранено 16 осіб, серед яких є люди у важкому стані.
- Будинок, який отримав удар, було повністю зруйновано, виникла пожежа та пошкодження сусідніх будівель.
Росія атакувала Харків: є постраждалі
Ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.
Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція.
О 15.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 16 постраждалих.
