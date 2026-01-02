Росія завдала ракетних ударів по Харкову — понад 10 постраждалих
Росія завдала ракетних ударів по Харкову — понад 10 постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Удень 2 січня Росія ударила по Харкову ракетами. На цей час відомо про 16 поранених.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару по Харкову було понад 10 постраждалих та значні матеріальні збитки.
  • В одному з районів Харкова було поранено 16 осіб, серед яких є люди у важкому стані.
  • Будинок, який отримав удар, було повністю зруйновано, виникла пожежа та пошкодження сусідніх будівель.

Росія атакувала Харків: є постраждалі

Ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка — у важкому стані.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.

Харків після ракетних ударів РФ

Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція.

О 15.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 16 постраждалих.

