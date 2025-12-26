Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Від російського удару вдень 26 грудня по Шевченківському району Харкова постраждали восьмеро людей, двоє загинули.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару РФ по Харкову вдень 26 грудня постраждали восьмеро людей, загинули двоє.
  • Жертвами нападу стали 55-річний та 40-річний чоловіки, а також 9-місячна дівчинка.
  • Проводиться обстеження пошкоджених будівель і пошук людей, які потребують допомоги після авіаудару.

Російський авіаудар вбив 2 та поранив 8 жителів Харкова

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Один чоловік загинув на місці, ще один помер у машині екстреної медичної допомоги. За уточненою інформацією, відомо про 8 постраждалих, серед них — 9-місячна дівчинка.

Загиблі — 55-річний та 40-річний чоловіки, як з'ясували в адміністрації.

Частина постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, а 20-річна та 73-річна жінки та 9-місячна дівчинка зазнали вибухових поранень, їх шпиталізували.

Харків після атаки РФ

За даними ОВА, ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби: дві з них упали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовують, інший КАБ ударив по одній із центральних доріг міста.

Тут немає жодного військового об’єкта — виключно цивільна забудова. Підрозділи ДСНС і правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі. Першочергове завдання — виявити людей, які ще можуть потребувати допомоги.

Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків.

Аналізуємо масштаби руйнувань. Далі спільно з волонтерськими організаціями почнемо оперативну ліквідацію наслідків, зокрема зашиватимемо вибиті вікна, щоб зберегти тепло у домівках людей.

