Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Від російського удару вдень 26 грудня по Шевченківському району Харкова постраждали восьмеро людей, двоє загинули.

Російський авіаудар вбив 2 та поранив 8 жителів Харкова

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Один чоловік загинув на місці, ще один помер у машині екстреної медичної допомоги. За уточненою інформацією, відомо про 8 постраждалих, серед них — 9-місячна дівчинка. Поширити

Загиблі — 55-річний та 40-річний чоловіки, як з'ясували в адміністрації.

Частина постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, а 20-річна та 73-річна жінки та 9-місячна дівчинка зазнали вибухових поранень, їх шпиталізували.

Харків після атаки РФ

За даними ОВА, ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби: дві з них упали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовують, інший КАБ ударив по одній із центральних доріг міста.

Тут немає жодного військового об’єкта — виключно цивільна забудова. Підрозділи ДСНС і правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі. Першочергове завдання — виявити людей, які ще можуть потребувати допомоги. Поширити

Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків.