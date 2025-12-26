Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Від російського удару вдень 26 грудня по Шевченківському району Харкова постраждали восьмеро людей, двоє загинули.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ по Харкову вдень 26 грудня постраждали восьмеро людей, загинули двоє.
- Жертвами нападу стали 55-річний та 40-річний чоловіки, а також 9-місячна дівчинка.
- Проводиться обстеження пошкоджених будівель і пошук людей, які потребують допомоги після авіаудару.
Російський авіаудар вбив 2 та поранив 8 жителів Харкова
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загиблі — 55-річний та 40-річний чоловіки, як з'ясували в адміністрації.
Частина постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, а 20-річна та 73-річна жінки та 9-місячна дівчинка зазнали вибухових поранень, їх шпиталізували.
За даними ОВА, ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби: дві з них упали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовують, інший КАБ ударив по одній із центральних доріг міста.
Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків.
Аналізуємо масштаби руйнувань. Далі спільно з волонтерськими організаціями почнемо оперативну ліквідацію наслідків, зокрема зашиватимемо вибиті вікна, щоб зберегти тепло у домівках людей.
