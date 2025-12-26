Авіація РФ бомбила Харків — є загиблі та поранені

Близько 16.00 26 грудня Харків був атакований російськими КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, удар завдано по Шевченківському району. Є загиблі та поранені.
Головні тези:
- У Харкові внаслідок російського авіаудару загинули 2 людей, 4 містян поранені.
- Серед постраждалих - 9-місячна дитина.
Росія бомбила Харків КАБами: які наслідки
Внаслідок удару є постраждалі, на місці влучання авіабомб - пожежа.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов додав що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова: горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.
На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих є 9-місячна дівчинка.
Також станом на 16.44 стало відомо про 2 загиблих і 4 поранених.
