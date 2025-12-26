Авіація РФ бомбила Харків — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Харків — є загиблі та поранені

Ігор Терехов
КАБ

Близько 16.00 26 грудня Харків був атакований російськими КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, удар завдано по Шевченківському району. Є загиблі та поранені.

Головні тези:

  • У Харкові внаслідок російського авіаудару загинули 2 людей, 4 містян поранені.
  • Серед постраждалих - 9-місячна дитина.

Росія бомбила Харків КАБами: які наслідки

Внаслідок удару є постраждалі, на місці влучання авіабомб - пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Надійшла інформація про загиблих - кількість уточнюється.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Міський голова Харкова

Терехов додав що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова: горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.

На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих є 9-місячна дівчинка.

Також станом на 16.44 стало відомо про 2 загиблих і 4 поранених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала КАБами Харків — 9 потерпілих
Ігор Терехов
Наслідки атаки РФ на Харків - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 17-річну дівчину в Харківській області
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував АЗС на Харківщині — є постраждалі
Поліція Харківської області
Харківщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?