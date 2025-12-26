Авіація РФ бомбила Харків — є загиблі та поранені

Близько 16.00 26 грудня Харків був атакований російськими КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, удар завдано по Шевченківському району. Є загиблі та поранені.

Росія бомбила Харків КАБами: які наслідки

Внаслідок удару є постраждалі, на місці влучання авіабомб - пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Надійшла інформація про загиблих - кількість уточнюється. Ігор Терехов Міський голова Харкова

Терехов додав що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова: горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.

На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих є 9-місячна дівчинка.