Авиация РФ бомбила Харьков — есть погибшие и раненые

Около 16:00 26 декабря Харьков был атакован российскими КАБами - в пригороде и в самом Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, удар нанесен по Шевченковскому району.

Россия бомбила Харьков КАБами: какие последствия

В результате удара пострадали, на месте попадания авиабомб — пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Поступила информация о погибших — количество уточняется. Игорь Терехов Городской голова Харькова

Терехов добавил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова: горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших есть 9-месячная девочка.