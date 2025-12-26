Авиация РФ бомбила Харьков — есть погибшие и раненые

Около 16:00 26 декабря Харьков был атакован российскими КАБами - в пригороде и в самом Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, удар нанесен по Шевченковскому району.
Главные тезисы
- В Харькове в результате российского авиаудара погибли два человека, 4 горожан ранены.
- Среди пострадавших – 9-месячный ребенок.
Россия бомбила Харьков КАБами: какие последствия
В результате удара пострадали, на месте попадания авиабомб — пожар.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Терехов добавил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова: горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.
На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших есть 9-месячная девочка.
Также по состоянию на 16:44 стало известно о втором погибшем, а количество раненых достигло 4.
