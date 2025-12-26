Авиация РФ бомбила Харьков — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Харьков — есть погибшие и раненые

Игорь Терехов
Харьков
Read in English
Читати українською

Около 16:00 26 декабря Харьков был атакован российскими КАБами - в пригороде и в самом Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, удар нанесен по Шевченковскому району.

Главные тезисы

  • В Харькове в результате российского авиаудара погибли два человека, 4 горожан ранены.
  • Среди пострадавших – 9-месячный ребенок.

Россия бомбила Харьков КАБами: какие последствия

В результате удара пострадали, на месте попадания авиабомб — пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Поступила информация о погибших — количество уточняется.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Городской голова Харькова

Терехов добавил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова: горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших есть 9-месячная девочка.

Также по состоянию на 16:44 стало известно о втором погибшем, а количество раненых достигло 4.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КАБами Харьков — 9 пострадавших
Игорь Терехов
Последствия атаки РФ на Харьков - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 17-летнюю девушку в Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области — есть пострадавшие
Полиция Харьковской области
Харьковщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?