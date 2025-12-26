Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

От российского удара днем 26 декабря по Шевченковскому району Харькова пострадали восемь человек, двое погибли.

Российский авиаудар убил 2 и ранил 8 жителей Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Один человек погиб на месте, еще один скончался в машине экстренной медицинской помощи. По уточненной информации, известно о 8 пострадавших, среди них 9-месячная девочка. Поделиться

Погибшие — 55-летний и 40-летний мужчины, как выяснили в администрации.

Часть пострадавших получили острую реакцию на стресс, а 20-летняя и 73-летняя женщины и 9-месячная девочка получили взрывные ранения, их госпитализировали.

Харьков после атаки РФ

По данным ОВА, враг запустил по Харьковской общине три управляемых авиабомба: две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняются, другой КАБ ударил по одной из центральных дорог города.

Здесь нет ни одного военного объекта — исключительно гражданская застройка. Подразделения ГСЧС и стражи порядка обследуют поврежденные здания. Первоочередная задача — выявить людей, которые еще могут нуждаться в помощи. Поделиться

Повреждены десятки многоквартирных и частных домов.