Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

От российского удара днем 26 декабря по Шевченковскому району Харькова пострадали восемь человек, двое погибли.
Главные тезисы
- 26 декабря в Харькове произошел авиаудар России, в результате погибли два человека, пострадали восемь жителей.
- Силовые структуры проводят обследование поврежденных зданий и оказывают помощь нуждающимся после удара.
- Некоторые пострадавшие получили острую реакцию на стресс, другие госпитализированы с взрывными ранениями.
Российский авиаудар убил 2 и ранил 8 жителей Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Погибшие — 55-летний и 40-летний мужчины, как выяснили в администрации.
Часть пострадавших получили острую реакцию на стресс, а 20-летняя и 73-летняя женщины и 9-месячная девочка получили взрывные ранения, их госпитализировали.
По данным ОВА, враг запустил по Харьковской общине три управляемых авиабомба: две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняются, другой КАБ ударил по одной из центральных дорог города.
Повреждены десятки многоквартирных и частных домов.
Анализируем масштабы разрушений. Далее совместно с волонтерскими организациями начнем оперативную ликвидацию последствий, в частности, зашивать выбитые окна, чтобы сохранить тепло в домах людей.
