Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
От российского удара днем 26 декабря по Шевченковскому району Харькова пострадали восемь человек, двое погибли.

Главные тезисы

  • 26 декабря в Харькове произошел авиаудар России, в результате погибли два человека, пострадали восемь жителей.
  • Силовые структуры проводят обследование поврежденных зданий и оказывают помощь нуждающимся после удара.
  • Некоторые пострадавшие получили острую реакцию на стресс, другие госпитализированы с взрывными ранениями.

Российский авиаудар убил 2 и ранил 8 жителей Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Один человек погиб на месте, еще один скончался в машине экстренной медицинской помощи. По уточненной информации, известно о 8 пострадавших, среди них 9-месячная девочка.

Погибшие — 55-летний и 40-летний мужчины, как выяснили в администрации.

Часть пострадавших получили острую реакцию на стресс, а 20-летняя и 73-летняя женщины и 9-месячная девочка получили взрывные ранения, их госпитализировали.

Харьков после атаки РФ

По данным ОВА, враг запустил по Харьковской общине три управляемых авиабомба: две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняются, другой КАБ ударил по одной из центральных дорог города.

Здесь нет ни одного военного объекта — исключительно гражданская застройка. Подразделения ГСЧС и стражи порядка обследуют поврежденные здания. Первоочередная задача — выявить людей, которые еще могут нуждаться в помощи.

Повреждены десятки многоквартирных и частных домов.

Анализируем масштабы разрушений. Далее совместно с волонтерскими организациями начнем оперативную ликвидацию последствий, в частности, зашивать выбитые окна, чтобы сохранить тепло в домах людей.

