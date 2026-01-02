Росія цинічно переклала провину на Україну за свій ракетний удар по Харкову

Міноборони країни-агресорки брехливо заявило, що ніяких ударів Росія по Харкову не завдавала, а це вибухнув склад боєприпасів у ТРЦ поряд з житловим будинком.

Росія цинічно бреше щодо ракетного удару по Харкову

Інформація про нібито завдання ЗС РФ удару по Харкову не відповідає дійсності, заявили у Міноборони.

ВВС РФ не планували і не завдавали ударів із застосуванням ракетної зброї або авіаційних засобів поразки в межах міста. Судячи з опублікованих українськими ресурсами відеоматеріалів, епіцентр вибуху розташовувався у ТЦ "Персона".

На опублікованих до вибуху в ТЦ кадрах видно сильне задимлення, що говорить про детонацію боєприпасів ЗСУ, що зберігалися, кажуть окупанти.

Заяви Києва про нібито російський удар по Харкові націлені на відволікання уваги від скоєного ЗСУ теракту в Хорлах, - вигадали у РФ.

Нагадаємо, у Харкові 2 січня внаслідок удару російськими ракетами “Іскандер” зруйновано п’ятиповерхівку, поранено 31 людину. Під завалами досі шукають містян.