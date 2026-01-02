Росія цинічно переклала провину на Україну за свій ракетний удар по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія цинічно переклала провину на Україну за свій ракетний удар по Харкову

Харків
Read in English
Джерело:  online.ua

Міноборони країни-агресорки брехливо заявило, що ніяких ударів Росія по Харкову не завдавала, а це вибухнув склад боєприпасів у ТРЦ поряд з житловим будинком.

Головні тези:

  • Міноборони Росії намагається виправдати ракетний удар по Харкову, перекладаючи провину на Україну через вибух складу боєприпасів.
  • Вважаючи зафіксовані відеоматеріали, які свідчать про ракетні удари, РФ спростовує факти та відводить увагу від власних злочинів.

Росія цинічно бреше щодо ракетного удару по Харкову

Інформація про нібито завдання ЗС РФ удару по Харкову не відповідає дійсності, заявили у Міноборони.

ВВС РФ не планували і не завдавали ударів із застосуванням ракетної зброї або авіаційних засобів поразки в межах міста. Судячи з опублікованих українськими ресурсами відеоматеріалів, епіцентр вибуху розташовувався у ТЦ "Персона".

На опублікованих до вибуху в ТЦ кадрах видно сильне задимлення, що говорить про детонацію боєприпасів ЗСУ, що зберігалися, кажуть окупанти.

Заяви Києва про нібито російський удар по Харкові націлені на відволікання уваги від скоєного ЗСУ теракту в Хорлах, - вигадали у РФ.

Нагадаємо, у Харкові 2 січня внаслідок удару російськими ракетами “Іскандер” зруйновано п’ятиповерхівку, поранено 31 людину. Під завалами досі шукають містян.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ракетних ударів по Харкову — понад 10 постраждалих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 30
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?