Росія цинічно переклала провину на Україну за свій ракетний удар по Харкову

Міноборони країни-агресорки брехливо заявило, що ніяких ударів Росія по Харкову не завдавала, а це вибухнув склад боєприпасів у ТРЦ поряд з житловим будинком.
Головні тези:
- Міноборони Росії намагається виправдати ракетний удар по Харкову, перекладаючи провину на Україну через вибух складу боєприпасів.
- Вважаючи зафіксовані відеоматеріали, які свідчать про ракетні удари, РФ спростовує факти та відводить увагу від власних злочинів.
Росія цинічно бреше щодо ракетного удару по Харкову
Інформація про нібито завдання ЗС РФ удару по Харкову не відповідає дійсності, заявили у Міноборони.
ВВС РФ не планували і не завдавали ударів із застосуванням ракетної зброї або авіаційних засобів поразки в межах міста. Судячи з опублікованих українськими ресурсами відеоматеріалів, епіцентр вибуху розташовувався у ТЦ "Персона".
На опублікованих до вибуху в ТЦ кадрах видно сильне задимлення, що говорить про детонацію боєприпасів ЗСУ, що зберігалися, кажуть окупанти.
Нагадаємо, у Харкові 2 січня внаслідок удару російськими ракетами “Іскандер” зруйновано п’ятиповерхівку, поранено 31 людину. Під завалами досі шукають містян.
