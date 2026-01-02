Ракетний удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 30
Ракетний удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 30

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Кількість постраждалих 2 січня від російських ударів по житловому будинку у Харкові зросла до 30 осіб.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих від ракетного удару у Харкові зросла до 30 осіб, серед яких 6-місячний хлопчик із сильним стресом.
  • П'ятеро постраждалих у стані середньої тяжкості, одна жінка у тяжкому стані з осколковими пораненнями та переломами.
  • Житлові будинки на вулицях Сумській та Мироносицькій отримали значні пошкодження внаслідок ракетного удару.

У Харкові постраждало 30 людей через російський ракетний удар

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

На дану хвилину відомо про 30-х поранених.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 25 поранених.

До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову. Загалом вибухові травми, поранення, травми склом і садна дістали 19 людей. Ще 6 постраждалих мали гостру реакцію на стрес. Серед них — 6-місячний хлопчик, який зазнав сильного стресу.

За словами гендиректора Харківської обласної клінічної лікарні Руслана Врагова, п’ятеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості, одна жінка — у тяжкому.

У пацієнтів — осколкові поранення голови, тулуба, кінцівок, переломи.

За інформацією міської ради, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали житлові будинки на вулицях Сумській та Мироносицькій та об’єкти міської інфраструктури. Зруйновано торгівельний центр, пошкоджена лікарня, де вибито понад 100 вікон.

Харків після атаки РФ

Також зазнала пошкоджень мережа теплопостачання в будинках поблизу місця влучання й електромережа, яка живить електротранспорт. Через це тимчасово призупинено рух тролейбусів на вул. Сумській та трамваїв на вул. Мироносицькій.

Як повідомлялося, 2 січня близько 14:30 війська РФ ударили двома ракетами “Іскандер” по житловій п’ятиповерхівці у Київському районі Харкова. Було відомо про 19 постраждалих. Будинок повністю зруйновано, також пошкоджені сусідні будівлі. Виникли пожежі. Під завалами шукають людей.

