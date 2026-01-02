Ракетный удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло до 30

Число пострадавших 2 января от российских ударов по жилому дому в Харькове возросло до 30 человек.

В Харькове пострадали 30 человек из-за российского ракетного удара

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

На данную минуту известно о 30 раненых.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 25 раненых.

До 25 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову. В общей сложности взрывные травмы, ранения, травмы стеклом и ссадины получили 19 человек. Еще 6 пострадавших имели острую реакцию на стресс. Среди них — 6-месячный мальчик, испытавший сильный стресс. Поделиться

По словам гендиректора Харьковской областной клинической больницы Руслана Врагова, пятеро раненых находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина — в тяжелом.

У пациентов — осколочные ранения головы, туловища, конечностей, переломы.

По информации городского совета, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома на улицах Сумской и Мироносицкой и объекты городской инфраструктуры. Разрушен торговый центр, повреждена больница, где выбито более 100 окон.

Харьков после атаки РФ

Также получила повреждения сеть теплоснабжения в домах вблизи места попадания и электросети, питающей электротранспорт. Поэтому временно приостановлено движение троллейбусов на ул. Сумской и трамваев на ул. Мироносицкой.

Как сообщалось, 2 января около 14:30 войска РФ ударили двумя ракетами "Искандер" по жилой пятиэтажке в Киевском районе Харькова. Было известно о 19 пострадавших. Дом полностью разрушен, также повреждены соседние здания. Возникли пожары. Под завалами ищут людей.