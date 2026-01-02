Ракетный удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло до 30
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло до 30

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Read in English
Читати українською

Число пострадавших 2 января от российских ударов по жилому дому в Харькове возросло до 30 человек.

Главные тезисы

  • Число пострадавших от ракетного удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 30 человек, среди которых 6-месячный младенец.
  • Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и переломами.
  • Жилые дома на улицах Сумской и Мироносицкой получили серьезные повреждения в результате ракетного удара, также пострадала инфраструктура города.

В Харькове пострадали 30 человек из-за российского ракетного удара

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

На данную минуту известно о 30 раненых.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 25 раненых.

До 25 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову. В общей сложности взрывные травмы, ранения, травмы стеклом и ссадины получили 19 человек. Еще 6 пострадавших имели острую реакцию на стресс. Среди них — 6-месячный мальчик, испытавший сильный стресс.

По словам гендиректора Харьковской областной клинической больницы Руслана Врагова, пятеро раненых находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина — в тяжелом.

У пациентов — осколочные ранения головы, туловища, конечностей, переломы.

По информации городского совета, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома на улицах Сумской и Мироносицкой и объекты городской инфраструктуры. Разрушен торговый центр, повреждена больница, где выбито более 100 окон.

Харьков после атаки РФ

Также получила повреждения сеть теплоснабжения в домах вблизи места попадания и электросети, питающей электротранспорт. Поэтому временно приостановлено движение троллейбусов на ул. Сумской и трамваев на ул. Мироносицкой.

Как сообщалось, 2 января около 14:30 войска РФ ударили двумя ракетами "Искандер" по жилой пятиэтажке в Киевском районе Харькова. Было известно о 19 пострадавших. Дом полностью разрушен, также повреждены соседние здания. Возникли пожары. Под завалами ищут людей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удар дроном "Молния" по Харькову — есть пострадавшие
Игорь Терехов
Молния
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла ракетные удары по Харькову — более 10 пострадавших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?