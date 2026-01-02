Ракетный удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло до 30

Число пострадавших 2 января от российских ударов по жилому дому в Харькове возросло до 30 человек.
Главные тезисы
- Число пострадавших от ракетного удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 30 человек, среди которых 6-месячный младенец.
- Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и переломами.
- Жилые дома на улицах Сумской и Мироносицкой получили серьезные повреждения в результате ракетного удара, также пострадала инфраструктура города.
В Харькове пострадали 30 человек из-за российского ракетного удара
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
На данную минуту известно о 30 раненых.
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 25 раненых.
По словам гендиректора Харьковской областной клинической больницы Руслана Врагова, пятеро раненых находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина — в тяжелом.
У пациентов — осколочные ранения головы, туловища, конечностей, переломы.
По информации городского совета, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома на улицах Сумской и Мироносицкой и объекты городской инфраструктуры. Разрушен торговый центр, повреждена больница, где выбито более 100 окон.
Также получила повреждения сеть теплоснабжения в домах вблизи места попадания и электросети, питающей электротранспорт. Поэтому временно приостановлено движение троллейбусов на ул. Сумской и трамваев на ул. Мироносицкой.
Как сообщалось, 2 января около 14:30 войска РФ ударили двумя ракетами "Искандер" по жилой пятиэтажке в Киевском районе Харькова. Было известно о 19 пострадавших. Дом полностью разрушен, также повреждены соседние здания. Возникли пожары. Под завалами ищут людей.
