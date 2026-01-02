Атака РФ по Харкову. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами будинку

Унаслідок російського удару 2 січня по житловому будинку у Харкові загинула дитина, її тіло знайшли під завалами.

Росія вбила у Харкові 3-річного хлопчика

Про це повідомив о 21.08 міський голова Ігор Терехов.

Щойно під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває, — йдеться у дописі.

Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.

Пізніше він зазначив, що загиблому хлопчику було 3 роки.

Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Щирі співчуття рідним і близьким дитини.

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція.