Атака РФ по Харкову. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами будинку
Атака РФ по Харкову. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами будинку

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Унаслідок російського удару 2 січня по житловому будинку у Харкові загинула дитина, її тіло знайшли під завалами.

Головні тези:

  • Російська атака на Харків призвела до смерті дитини під завалами будинку.
  • Згідно з повідомленням міського голови, загиблий хлопчик мав 3 роки.
  • Пошуково-рятувальна операція у Харкові триває для порятунку можливих постраждалих під завалами.

Росія вбила у Харкові 3-річного хлопчика

Про це повідомив о 21.08 міський голова Ігор Терехов.

Щойно під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває, — йдеться у дописі.

Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.

Пізніше він зазначив, що загиблому хлопчику було 3 роки.

Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Щирі співчуття рідним і близьким дитини.

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція.

