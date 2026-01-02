Атака РФ по Харкову. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами будинку

Унаслідок російського удару 2 січня по житловому будинку у Харкові загинула дитина, її тіло знайшли під завалами.
Головні тези:
- Російська атака на Харків призвела до смерті дитини під завалами будинку.
- Згідно з повідомленням міського голови, загиблий хлопчик мав 3 роки.
- Пошуково-рятувальна операція у Харкові триває для порятунку можливих постраждалих під завалами.
Росія вбила у Харкові 3-річного хлопчика
Про це повідомив о 21.08 міський голова Ігор Терехов.
Щойно під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває, — йдеться у дописі.
Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.
Пізніше він зазначив, що загиблому хлопчику було 3 роки.
Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Щирі співчуття рідним і близьким дитини.
У Харкові триває пошуково-рятувальна операція.
