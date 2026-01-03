Ракетный удар РФ по Харькову — количество погибших возросло
Ракетный удар РФ по Харькову — количество погибших возросло

Игорь Терехов
Харьков
Число погибших в результате ракетного удара войск РФ по Харькову 2 января возросло до трех - под завалами найдены фрагменты тела еще одного человека.

Главные тезисы

  • Количество погибших в Харькове в результате ракетного удара РФ увеличилось до трех человек.
  • Под завалами найдены фрагменты тела еще одного человека, что подтверждено городским головой.
  • Спасательно-поисковая операция на месте ракетного удара продолжается, руководитель ОВО также подтвердил информацию о третьей жертве.

Россия убила в Харькове еще одного человека

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По информации нашего Ситуационного центра, на месте вчерашних взрывов обнаружены фрагменты тела еще одного человека.

Как отмечается, спасательно-розыскная операция продолжается.

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Число погибших в настоящее время достигло 3 человек.

