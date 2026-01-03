Ракетный удар РФ по Харькову — количество погибших возросло

Число погибших в результате ракетного удара войск РФ по Харькову 2 января возросло до трех - под завалами найдены фрагменты тела еще одного человека.
Главные тезисы
- Количество погибших в Харькове в результате ракетного удара РФ увеличилось до трех человек.
- Под завалами найдены фрагменты тела еще одного человека, что подтверждено городским головой.
- Спасательно-поисковая операция на месте ракетного удара продолжается, руководитель ОВО также подтвердил информацию о третьей жертве.
Россия убила в Харькове еще одного человека
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Как отмечается, спасательно-розыскная операция продолжается.
Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Число погибших в настоящее время достигло 3 человек.
