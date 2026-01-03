Ракетний удар РФ по Харкову — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару військ РФ по Харкову 2 січня зросла до трьох - під завалами знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
Головні тези:
- За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетного удару РФ зросла до трьох осіб.
- Рятувально-пошукова операція на місці ракетного удару продовжується.
Росія вбила у Харкові ще одну людину
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Як зазначається, рятувально-пошукова операція триває.
Цю інформацію підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Кількість загиблих на зараз сягнула 3 людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-