Ракетний удар РФ по Харкову — кількість загиблих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Харкову — кількість загиблих зросла

Ігор Терехов
Харків
Read in English

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару військ РФ по Харкову 2 січня зросла до трьох - під завалами знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Головні тези:

  • За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетного удару РФ зросла до трьох осіб.
  • Рятувально-пошукова операція на місці ракетного удару продовжується.

Росія вбила у Харкові ще одну людину

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Як зазначається, рятувально-пошукова операція триває.

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість загиблих на зараз сягнула 3 людей.

