Атака Росії на Харків — під завалами можуть знаходитися 5 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Харків — під завалами можуть знаходитися 5 людей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар РФ по Харкову - останні подробиці
Read in English

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що жертвами російського повітряного нападу на Харків виявилися жінка та дитина. За його словами, під завалами досі шукають 5 осіб.

Головні тези:

  • Загалом з-під завалів деблоковано тіла двох людей: 22-річної жінки та 3-річного хлопчика.
  • Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання.

Удар РФ по Харкову — останні подробиці

Як зазначив Олег Синєгубов, у місті досі триває розбір завалів на місці ворожої атаки, яка відбулася 2 січня.

Глава ОВА уточнив, що внаслідок ворожого удару поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях.

Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували — наразі вона залишається в реанімації. На жаль, загинули двоє людей — 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Він також офіційно підтвердив, що під завалами досі можуть знаходитися ще п’ятеро людей.

Цілком можливу, у момент російської атаки вони перебували в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

Рятувальні роботи не зупинялися всю ніч, — додав Синєгубов.

Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання: розбирають завали та допомагають постраждалим.

