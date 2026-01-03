Атака Росії на Харків — під завалами можуть знаходитися 5 людей

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що жертвами російського повітряного нападу на Харків виявилися жінка та дитина. За його словами, під завалами досі шукають 5 осіб.
Головні тези:
- Загалом з-під завалів деблоковано тіла двох людей: 22-річної жінки та 3-річного хлопчика.
- Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання.
Удар РФ по Харкову — останні подробиці
Як зазначив Олег Синєгубов, у місті досі триває розбір завалів на місці ворожої атаки, яка відбулася 2 січня.
Глава ОВА уточнив, що внаслідок ворожого удару поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях.
Він також офіційно підтвердив, що під завалами досі можуть знаходитися ще п’ятеро людей.
Цілком можливу, у момент російської атаки вони перебували в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.
Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання: розбирають завали та допомагають постраждалим.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-