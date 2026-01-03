Атака Росії на Харків — під завалами можуть знаходитися 5 людей

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що жертвами російського повітряного нападу на Харків виявилися жінка та дитина. За його словами, під завалами досі шукають 5 осіб.

Удар РФ по Харкову — останні подробиці

Як зазначив Олег Синєгубов, у місті досі триває розбір завалів на місці ворожої атаки, яка відбулася 2 січня.

Глава ОВА уточнив, що внаслідок ворожого удару поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях.

Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували — наразі вона залишається в реанімації. На жаль, загинули двоє людей — 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина. Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

Він також офіційно підтвердив, що під завалами досі можуть знаходитися ще п’ятеро людей.

Цілком можливу, у момент російської атаки вони перебували в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

Рятувальні роботи не зупинялися всю ніч, — додав Синєгубов.

Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання: розбирають завали та допомагають постраждалим.