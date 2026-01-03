Атака России на Харьков — под завалами могут находиться 5 человек
Атака России на Харьков — под завалами могут находиться 5 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар РФ по Харькову — последние подробности
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что жертвами российского воздушного нападения на Харьков стали женщина и ребенок. По его словам, под завалами до сих пор ищут 5 человек.

Главные тезисы

  • Из-под завалов деблокированы тела двух человек: 22-летняя женщина и 3-летний мальчик.
  • Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания.

Как отметил Олег Синегубов, в городе продолжается разбор завалов на месте вражеской атаки, которая произошла 2 января.

Глава ОВА уточнил, что в результате вражеского удара ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах.

Женщину, госпитализированную в тяжелом состоянии, прооперировали, пока она остается в реанимации. К сожалению, погибли два человека — 3-летний мальчик и 22-летняя девушка.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Он также официально подтвердил, что под завалами до сих пор могут находиться еще пять человек.

Вполне возможно, в момент российской атаки они находились в офисном здании, связи с ними пока нет.

Спасательные работы не останавливались всю ночь, — добавил Синегубов.

Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания: разбирают завалы и помогают пострадавшим.

