Атака России на Харьков — под завалами могут находиться 5 человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что жертвами российского воздушного нападения на Харьков стали женщина и ребенок. По его словам, под завалами до сих пор ищут 5 человек.
Главные тезисы
- Из-под завалов деблокированы тела двух человек: 22-летняя женщина и 3-летний мальчик.
- Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания.
Удар РФ по Харькову — последние подробности
Как отметил Олег Синегубов, в городе продолжается разбор завалов на месте вражеской атаки, которая произошла 2 января.
Глава ОВА уточнил, что в результате вражеского удара ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах.
Он также официально подтвердил, что под завалами до сих пор могут находиться еще пять человек.
Вполне возможно, в момент российской атаки они находились в офисном здании, связи с ними пока нет.
Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания: разбирают завалы и помогают пострадавшим.
