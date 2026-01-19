Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви

Близько 15.00 авіація РФ скинула 3 КАБи на Харків. На цей момент відомо про 5 постраждалих та одну загиблу внаслідок авіаудару.

Росія бомбила Харків: що відомо про постраждалих

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків знаходиться під атакою ворожих КАБів о 15.15.

Через кілька хвилин він уточнив, що одна людина постраждала внаслідок ворожого удару КАБ.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що усі три прильоти КАБів сталися у Слобідському районі Харкова.

Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки. Поширити

Станом на 16.00 відомо про 5 поранених та 1 загиблу - 65-річну жінку.