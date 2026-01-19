Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви

Близько 15.00 авіація РФ скинула 3 КАБи на Харків. На цей момент відомо про 5 постраждалих та одну загиблу внаслідок авіаудару.

Головні тези:

  • Російська авіація скинула 3 КАБи на Харків, загибла 65-річна жінка.
  • Є постраждалі через удари ворожих КАБів у Слобідському районі.
  • Медичний персонал надає допомогу постраждалим від авіаційних ударів.

Росія бомбила Харків: що відомо про постраждалих

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків знаходиться під атакою ворожих КАБів о 15.15.

Через кілька хвилин він уточнив, що одна людина постраждала внаслідок ворожого удару КАБ.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що усі три прильоти КАБів сталися у Слобідському районі Харкова.

Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки.

Станом на 16.00 відомо про 5 поранених та 1 загиблу - 65-річну жінку.

Внаслідок ворожого «прильоту» КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 30
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Харкову. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами будинку
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Харкову — кількість загиблих зросла
Ігор Терехов
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?