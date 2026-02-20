Росія знову атакувала нафтогазову інфраструктуру Полтавщини
Росія знову атакувала нафтогазову інфраструктуру Полтавщини

За словами очільника "НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, з початку 2026 року РФ понад 20 разів атакувала об’єкти групи. Так, 20 лютого Росія знову ударила по Миргородщині.

Головні тези:

  • Росія за останні місяці провела понад 20 атак на об'єкти групи “Нафтогаз” на Полтавщині.
  • Нафтогазова інфраструктура Миргородщини стала мішенню для російських дронів, що призвело до поширення пожежі та руйнувань.

Росія ударила по нафтогазовій інфраструктурі Миргородщини

Російська Федерація атакувала дронами об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

На атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України.

За його словами, сьогоднішня атака — це "черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі".

Він нагадав, що з початку 2026 року, Росія понад 20 разів атакувала об’єкти групи "Нафтогаз".

Наразі бригади ДСНС та "Нафтогазу" працюють над ліквідацією наслідків російської атаки під загрозою повторних обстрілів.

