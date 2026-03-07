Атака России на Харьков забрала жизни уже 8 человек

По состоянию на 12:31 7 марта известно уже 8 погибших мирных жителях Харькова в результате удара России баллистической ракетой по местной многоэтажке.
Главные тезисы
- Жертвами российского удара стали не менее 2 детей.
- В общей сложности под завалами могли находиться 14 человек.
Атака России на Харьков 7 марта — последние подробности
По его словам, согласно последним данным, пострадали 15 человек.
В общей сложности госпитализировали четырех пострадавших, в том числе — 11-летнего мальчика.
Синегубов официально подтвердил, что несовершеннолетний получил значительные травмы, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Также пострадал 6-летний мальчик из этой семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.
Стоит отметить, что среди 8 погибших — 2 детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Как отметил Олег Синегубов, всего под завалами могли находиться 14 человек.
Подразделения ГСЧС до сих пор работают на месте удара и ликвидируют последствия вражеской атаки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-