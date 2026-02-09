Силы обороны Украины зачистили от оккупантов РФ Чугуновку на Харьковщине

Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских захватчиков, часть окупантов взяли в плен и установили государственный флаг.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно провели операцию по зачистке населенного пункта Чугуновка на Харьковщине.
- В результате боевых действий часть российских захватчиков была взята в плен.
- Под контролем Сил обороны Украины находится Чугуновка, где установлен Государственный флаг Украины.
ВСУ вернули под свой контроль Чугуновку
Об этом 16-й армейский корпус сообщил в Фейсбуке и опубликовал видео боевой работы.
После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" произвела зачистку населенного пункта".
Часть захватчиков, сдавших оружие, взяли в плен. В Чугуновке установлен Государственный флаг Украины — населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
