Силы обороны Украины зачистили от оккупантов РФ Чугуновку на Харьковщине
Силы обороны Украины зачистили от оккупантов РФ Чугуновку на Харьковщине

танк
Источник:  online.ua

Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских захватчиков, часть окупантов взяли в плен и установили государственный флаг.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно провели операцию по зачистке населенного пункта Чугуновка на Харьковщине.
  • В результате боевых действий часть российских захватчиков была взята в плен.
  • Под контролем Сил обороны Украины находится Чугуновка, где установлен Государственный флаг Украины.

ВСУ вернули под свой контроль Чугуновку

Об этом 16-й армейский корпус сообщил в Фейсбуке и опубликовал видео боевой работы.

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка. Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов вовремя обнаружили вражескую группу.

После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" произвела зачистку населенного пункта".

Часть захватчиков, сдавших оружие, взяли в плен. В Чугуновке установлен Государственный флаг Украины — населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

