Сили оборони України зачистили від окупантів РФ Чугунівку на Харківщині

Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників, частину окупантів взяли в полон та встановили державний прапор.
Головні тези:
- Сили оборони України зачистили населений пункт Чугунівка на Харківщині від російських окупантів.
- У результаті бойової дії частина ворогів була взята в полон та встановлено державний прапор України в Чугунівці.
ЗСУ повернули під свій контроль Чугунівку
Про це 16-й армійський корпус повідомив у Фейсбуці та опублікував відео бойової роботи.
Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту".
Частину загарбників, які склали зброю, взяли в полон. У Чугунівці встановлений Державний прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.
