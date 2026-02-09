Сили оборони України зачистили від окупантів РФ Чугунівку на Харківщині
Сили оборони України зачистили від окупантів РФ Чугунівку на Харківщині

Джерело:  online.ua

Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників, частину окупантів взяли в полон та встановили державний прапор.

Головні тези:

  • Сили оборони України зачистили населений пункт Чугунівка на Харківщині від російських окупантів.
  • У результаті бойової дії частина ворогів була взята в полон та встановлено державний прапор України в Чугунівці.

ЗСУ повернули під свій контроль Чугунівку

Про це 16-й армійський корпус повідомив у Фейсбуці та опублікував відео бойової роботи.

Скориставшись складними погодними умовами, противник здійснив спробу прихованого проникнення крізь бойові порядки Сил оборони в районі населеного пункту Чугунівка. Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу.

Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту".

Частину загарбників, які склали зброю, взяли в полон. У Чугунівці встановлений Державний прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

