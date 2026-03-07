Украина ударила ATACMS и SCALP по российским войскам в районе ДАП — видео

7 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в районе Донецкого аэропорта (ДАП) Силы обороны Украины поразили ракетами ATACMS и SCALP важный объект армии РФ.

Новые успехи Сил обороны Украины — первые подробности

Под удары ракет ATACMS и SCALP 7 марта попало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа "шахед".

Эту успешную операцию реализовали подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.

В результате атаки начался масштабный пожар, а также вторичная детонация.

Более того, с целью сокращения боевого потенциала врага Силы обороны Украины совершили серию новых мощных атак.

В частности, поражен пункт управления БпЛА оккупантов районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.). Кроме того, Силы обороны били по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенко и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.).

На этом фоне Генштаб ВСУ подтвердил поражение районов сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Железнодорожного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича Сумской области.