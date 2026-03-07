Делегацію РФ публічно принизили на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Як повідомляє видання агенція AFP, російську делегацію освистали під час церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026, що відгриміла 6 березня в італійській Вероні.

Глядачі Паралімпіади-2026 стали на бік України

Журналісти одразу звернули увагу на те, що глядачі зустріли свистом та несхвальними вигуками появу російських параатлетів зі своїм національним прапором — триколором.

Що важливо розуміти, Міжнародний паралімпійський комітет вперше за останні 12 років дозволив російським спортсменам змагатися під їхнім прапором.

Керівництво МПК вирішило проігнорувати той факт, що РФ уже 5 рік веде загарбницьку повномасштабну війну проти України.

Ба більше, як відомо, до церемонії відкриття також долучилася делегація Білорусі.

Україна одразу оголосила бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор через присутність представників Росії та Білорусі.

Попри це, український стяг все ж з'явився на урочистому параді. Його пронесли волонтери — глядачі зустрічали їх оплесками та схвальними відгуками.