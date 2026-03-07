Делегацію РФ публічно принизили на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Категорія
Спорт
Дата публікації

Делегацію РФ публічно принизили на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Глядачі Паралімпіади-2026 стали на бік України
Джерело:  AFP

Як повідомляє видання агенція AFP, російську делегацію освистали під час церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026, що відгриміла 6 березня в італійській Вероні.

Головні тези:

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися під власним прапором, ігноруючи війну з Україною.
  • Український стяг волонтери пронесли на церемонії під оплески глядачів.

Глядачі Паралімпіади-2026 стали на бік України

Журналісти одразу звернули увагу на те, що глядачі зустріли свистом та несхвальними вигуками появу російських параатлетів зі своїм національним прапором — триколором.

Що важливо розуміти, Міжнародний паралімпійський комітет вперше за останні 12 років дозволив російським спортсменам змагатися під їхнім прапором.

Керівництво МПК вирішило проігнорувати той факт, що РФ уже 5 рік веде загарбницьку повномасштабну війну проти України.

Ба більше, як відомо, до церемонії відкриття також долучилася делегація Білорусі.

Україна одразу оголосила бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор через присутність представників Росії та Білорусі.

Попри це, український стяг все ж з'явився на урочистому параді. Його пронесли волонтери — глядачі зустрічали їх оплесками та схвальними відгуками.

За даними МПК, разом з Україною церемонію проігнорували шість європейських країн: Чехія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва та Польща. Загалом до бойкоту доєдналися 16 країн світу.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор
Україна вимагає від МПК справедливого рішення
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Нідерланди вкотре захищають інтереси України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор заради України
МЗС України
Дедалі більше країн засуджують рішення МОК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?