Делегацию РФ публично унизили на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Как сообщает издание агентство AFP, российскую делегацию освистали во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026, отгремевшей 6 марта в итальянской Вероне.
Главные тезисы
- Международный паралимпийский комитет разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться под собственным флагом, игнорируя войну с Украиной.
- Украинский флаг волонтеры пронесли на церемонии под аплодисменты зрителей.
Зрители Паралимпиады-2026 встали на сторону Украины
Журналисты сразу обратили внимание на то, что зрители встретили свистом и неодобрительными возгласами появление российских параатлетов со своим национальным флагом — триколором.
Что важно понимать, Международный паралимпийский комитет впервые за последние 12 лет позволил российским спортсменам соревноваться под их флагом.
Руководство МПК решило проигнорировать тот факт, что РФ уже 5 лет ведет захватническую полномасштабную войну против Украины.
Более того, как известно, к церемонии открытия также присоединилась делегация Беларуси.
Украина сразу объявила бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр из-за присутствия представителей России и Беларуси.
Несмотря на это, украинское знамя все же появилось на торжественном параде. Его пронесли волонтеры — зрители встречали их аплодисментами и одобрительными возгласами.
