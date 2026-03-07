Делегацию РФ публично унизили на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Как сообщает издание агентство AFP, российскую делегацию освистали во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026, отгремевшей 6 марта в итальянской Вероне.

Зрители Паралимпиады-2026 встали на сторону Украины

Журналисты сразу обратили внимание на то, что зрители встретили свистом и неодобрительными возгласами появление российских параатлетов со своим национальным флагом — триколором.

Что важно понимать, Международный паралимпийский комитет впервые за последние 12 лет позволил российским спортсменам соревноваться под их флагом.

Руководство МПК решило проигнорировать тот факт, что РФ уже 5 лет ведет захватническую полномасштабную войну против Украины.

Более того, как известно, к церемонии открытия также присоединилась делегация Беларуси.

Украина сразу объявила бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр из-за присутствия представителей России и Беларуси.

Несмотря на это, украинское знамя все же появилось на торжественном параде. Его пронесли волонтеры — зрители встречали их аплодисментами и одобрительными возгласами.