Нидерланды будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

Национальный паралимпийский комитет Нидерландов официально объявил, что планирует бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и беларусов к соревнованиям под их флагами. Таким образом, Нидерланды решили поддержать Украину.

Нидерланды снова защищают интересы Украины

Что важно понимать, Нидерланды стали уже шестой страной, проявившей солидарность с украинской сборной.

Ранее о решении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 вместе с Украиной объявили сразу пять союзников Киева: Чехия, Финляндия, Польша, Латвия и Эстония.

НПК Нидерландов публично выразил сожаление по поводу того, что российские и беларуские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии.

Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны на официальных мероприятиях, таких как церемония открытия и церемонии награждения. Надеялись, что это можно будет предотвратить с помощью дипломатического давления, но это оказалось невозможным, — сказано в официальном заявлении НПК Нидерландов. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, к зимним Паралимпийским играм-2026 допустили шестерых российских и четырех беларуских спортсменов под национальными флагами.