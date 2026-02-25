Нидерланды будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

Национальный паралимпийский комитет Нидерландов официально объявил, что планирует бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и беларусов к соревнованиям под их флагами. Таким образом, Нидерланды решили поддержать Украину.
Главные тезисы
- Это уже шестая страна, которая отказывается принять участие в церемонии открытия, демонстрируя солидарность с Украиной.
- Глава МПК заявил, что не намерен менять свое решение.
Нидерланды снова защищают интересы Украины
Что важно понимать, Нидерланды стали уже шестой страной, проявившей солидарность с украинской сборной.
Ранее о решении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 вместе с Украиной объявили сразу пять союзников Киева: Чехия, Финляндия, Польша, Латвия и Эстония.
НПК Нидерландов публично выразил сожаление по поводу того, что российские и беларуские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии.
Как уже упоминалось ранее, к зимним Паралимпийским играм-2026 допустили шестерых российских и четырех беларуских спортсменов под национальными флагами.
Глава МПК Эндрю Парсонс цинично утверждает, что бойкоты Украины и ее союзников не изменят его решения по этому поводу.
