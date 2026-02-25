Нідерланди бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Національний паралімпійський комітет Нідерландів офіційно оголосив, що планує бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами. Таким чином Нідерланди вирішили підтримати Україну.
Головні тези:
- Це вже шоста країна, яка відмовляється взяти участь у церемонії відкриття, демонструючи солідарність з Україною.
- Глава МПК заявив, що не збирається змінювати своє рішення.
Нідерланди вкотре захищають інтереси України
Що важливо розуміти, Нідерланди стали вже шостою країною, яка проявила солідарність з українською збірною.
Раніше про рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 разом з Україною оголосили одразу 5 союзників Києва: Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія та Естонія.
НПК Нідерландів публічно висловив жаль з приводу того, що російські та білоруські спортсмени будуть змагатис під власними прапорами на майбутніх Паралімпійських іграх в Італії.
Як уже згадувалося раніше, до зимових Паралімпійських ігор-2026 допустили шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів під національними прапорами.
Глава МПК Ендрю Парсонс цинічно стверджує, що бойкоти України та її союзників не змінять його рішення з цього приводу.
