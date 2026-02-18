"Брудне рішення". Зеленський оцінив допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Паралімпіади

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Міжнародного параолімпійського комітету (МПК) дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися на Паралімпійських іграх-2026 року під національними прапорами, назвав його «брудним».

Зеленський розкритикував допуск російських та білоруських спортсменів до Параолімпіади

Про це йдеться в уривку розмови Президента із британським журналістом Пірсом Морганом, оприлюдненому у соцмережі Х.

Я не хочу сказати, що це питання грошей, бо я цього не знаю. Але це, безперечно, брудне рішення, негідне поваги і неєвропейське. І я вважаю, що це жахливе рішення, безперечно, і несправедливе рішення. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що має на увазі Європу з точки зору цінностей.

Він визнав, що не знав про рішення МПК щодо російських і білоруських спортсменів, та запевнив, що Україна на нього відреагує. Поширити

Український лідер порівняв підхід Росії до Олімпійських ігор із початком російської окупації українських територій.

Це як російський спосіб життя: як вони розпочали цю агресію — повзучу окупацію. Трохи Криму. Ніхто не відповів? Ніхто не дав відсіч? Добре — Донбас. Ніхто не відповів? Ніхто не вводить санкції? Добре — повномасштабне вторгнення. Крок за кроком — російський спосіб життя. Те саме з Олімпійськими іграми.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заявив, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам буде дозволено змагатися на Паралімпійських іграх-2026 в Мілані-Кортіні під національними прапорами.