"Брудне рішення". Зеленський оцінив допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Паралімпіади
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Брудне рішення". Зеленський оцінив допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Паралімпіади

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Міжнародного параолімпійського комітету (МПК) дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися на Паралімпійських іграх-2026 року під національними прапорами, назвав його «брудним».

Головні тези:

  • Президент України вважає рішення МПК щодо участі російських та білоруських спортсменів у Паралімпіаді “брудним” і несправедливим.
  • Володимир Зеленський порівняв це рішення з російською агресією на території України, називаючи його 'негідним поваги та неєвропейським'.

Зеленський розкритикував допуск російських та білоруських спортсменів до Параолімпіади

Про це йдеться в уривку розмови Президента із британським журналістом Пірсом Морганом, оприлюдненому у соцмережі Х.

Я не хочу сказати, що це питання грошей, бо я цього не знаю. Але це, безперечно, брудне рішення, негідне поваги і неєвропейське. І я вважаю, що це жахливе рішення, безперечно, і несправедливе рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що має на увазі Європу з точки зору цінностей.

Він визнав, що не знав про рішення МПК щодо російських і білоруських спортсменів, та запевнив, що Україна на нього відреагує.

Український лідер порівняв підхід Росії до Олімпійських ігор із початком російської окупації українських територій.

Це як російський спосіб життя: як вони розпочали цю агресію — повзучу окупацію. Трохи Криму. Ніхто не відповів? Ніхто не дав відсіч? Добре — Донбас. Ніхто не відповів? Ніхто не вводить санкції? Добре — повномасштабне вторгнення. Крок за кроком — російський спосіб життя. Те саме з Олімпійськими іграми.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заявив, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам буде дозволено змагатися на Паралімпійських іграх-2026 в Мілані-Кортіні під національними прапорами.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
МОК дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті"
Гераскевич
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
CAS відхилив позов Гераскевича до МОК щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026
Гераскевич
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія продовжує поширювати фейки щодо України та Олімпіади-2026
Центр протидії дезінформації
Олімпіада-2026

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?