CAS відхилив позов Гераскевича до МОК щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026

Спортивний арбітражний суд (CAS) надав текстове поясненння щодо причин відхилення позову українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону.
Головні тези:
- CAS відхилив позов Гераскевича до МОК у день його подачі, підкресливши значення свободи вираження поглядів на Олімпійських іграх.
- Рішення CAS було спрямоване на забезпечення балансу між правом спортсменів висловлювати свої погляди та увагою до їхніх спортивних виступів на майданчику.
- Гераскевичу було відмовлено в акредитації через дискваліфікацію, що призвело до його наміру не повертатися на Олімпіаду-2026.
Позов Гераскевича до МОК відхилено: подробиці
Позов Гераскевича проти МОК та IBSF було відхилено у день його подачі — 13 лютого. Після майже шести годин розгляду CAS ухвалив рішення на користь міжнародних федерацій.
В основі рішення CAS було визнано, що "свобода вираження поглядів гарантується на Олімпійських іграх", проте стали на бік МОК та IBSF, що йдеться не про "спортивний майданчик чи поле для гри".
Згодом CAS надала текст, у якому пояснила мотиви такого рішення.
Одноосібний арбітр, хоча й повністю співчуває вшануванню пам'яті паном Гераскевичем, обмежена правилами Керівних принципів МОК щодо вираження поглядів спортсменів (IOC Athlete Expression Guidelines). Одноосібний арбітр вважає, що ці Керівні принципи забезпечують розумний баланс між інтересами спортсменів висловлювати свої погляди та інтересами спортсменів отримувати безроздільну увагу до їхніх спортивних виступів на полі гри.
Заява оскаржувала рішення журі IBSF про відсторонення спортсмена від змагань зі скелетону серед чоловіків з негайним набранням чинності на зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026.
Одноосібний арбітр додає, що було несправедливо позбавляти пана Гераскевича акредитації за таких обставин, і підтримує рішення МОК повернути її.
Владислав Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS заявив, що не планує повертатися у Кортіну.
Це буде гарний жест, але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний. Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене — це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну.
