CAS відхилив позов Гераскевича до МОК щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026

Спортивний арбітражний суд (CAS) надав текстове поясненння щодо причин відхилення позову українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону.

Позов Гераскевича до МОК відхилено: подробиці

Позов Гераскевича проти МОК та IBSF було відхилено у день його подачі — 13 лютого. Після майже шести годин розгляду CAS ухвалив рішення на користь міжнародних федерацій.

В основі рішення CAS було визнано, що "свобода вираження поглядів гарантується на Олімпійських іграх", проте стали на бік МОК та IBSF, що йдеться не про "спортивний майданчик чи поле для гри".

Згодом CAS надала текст, у якому пояснила мотиви такого рішення.

Одноосібний арбітр, хоча й повністю співчуває вшануванню пам'яті паном Гераскевичем, обмежена правилами Керівних принципів МОК щодо вираження поглядів спортсменів (IOC Athlete Expression Guidelines). Одноосібний арбітр вважає, що ці Керівні принципи забезпечують розумний баланс між інтересами спортсменів висловлювати свої погляди та інтересами спортсменів отримувати безроздільну увагу до їхніх спортивних виступів на полі гри.

Заява оскаржувала рішення журі IBSF про відсторонення спортсмена від змагань зі скелетону серед чоловіків з негайним набранням чинності на зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026.

Одноосібний арбітр зв'язана такими пропорційними правилами та не має засобів їх скасувати. Як наслідок, заяву було відхилено.

Одноосібний арбітр додає, що було несправедливо позбавляти пана Гераскевича акредитації за таких обставин, і підтримує рішення МОК повернути її.

Владислав Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS заявив, що не планує повертатися у Кортіну.