Український скелетоніст Гераскевич нагороджений орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.
Головні тези:
- Президент України відзначив Владислава Гераскевича орденом Свободи за його відданість українському народові та патріотизм.
- Український скелетоніст Гераскевич був дискваліфікований на Олімпійських іграх-2026 через порушення правил, що викликає світове обурення.
Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
Відповідний указ глави держави № 119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.
За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста.
Як повідомлялося, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.
МОК пояснив дискваліфікацію Гераскевича «невідповідністю правилам».
У світі засуджують дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді-2026.
Президент Володимир Зеленський заявив, що "мати сміливість — це більше ніж медалі", а також наголосив, що рішення МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича не свідчить про дотримання принципів олімпізму, заснованих на справедливості та підтримці миру.
