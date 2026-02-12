Український скелетоніст Гераскевич нагороджений орденом Свободи

Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

Відповідний указ глави держави № 119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.

За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста.

Як повідомлялося, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.

Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у «Шоломі пам'яті», проте старт відбувся без його участі. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "Шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх. За це українцеві загрожувала дискваліфікація. Поширити

МОК пояснив дискваліфікацію Гераскевича «невідповідністю правилам».

У світі засуджують дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "мати сміливість — це більше ніж медалі", а також наголосив, що рішення МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича не свідчить про дотримання принципів олімпізму, заснованих на справедливості та підтримці миру.