Український скелетоніст Гераскевич нагороджений орденом Свободи
Категорія
Україна
Дата публікації

Український скелетоніст Гераскевич нагороджений орденом Свободи

Офіс Президента України
Гераскевич
Read in English

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Головні тези:

  • Президент України відзначив Владислава Гераскевича орденом Свободи за його відданість українському народові та патріотизм.
  • Український скелетоніст Гераскевич був дискваліфікований на Олімпійських іграх-2026 через порушення правил, що викликає світове обурення.

Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

Відповідний указ глави держави № 119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.

За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста.

Як повідомлялося, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.

Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у «Шоломі пам'яті», проте старт відбувся без його участі. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "Шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх. За це українцеві загрожувала дискваліфікація.

МОК пояснив дискваліфікацію Гераскевича «невідповідністю правилам».

У світі засуджують дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "мати сміливість — це більше ніж медалі", а також наголосив, що рішення МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича не свідчить про дотримання принципів олімпізму, заснованих на справедливості та підтримці миру.

