Украинский скелетонист Гераскевич награжден орденом Свободы

Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы

Соответствующий указ главы государства №119/2026 обнародован на сайте Президента Украины, передает Укринформ.

За самоотверженное служение украинскому народу гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста.

Как сообщалось, 12 февраля украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийские игры-2026.

Гераскевич планировал выйти на старт первого заезда в Шлеме памяти, однако старт состоялся без его участия. Накануне МОК запретил Гераскевичу тягаться в "Шлеме памяти" на Олимпийских играх. За это украинцу угрожала дисквалификация.

МОК объяснил дисквалификацию Гераскевича "несоответствием правилам".

В мире осуждают дисквалификацию украинского Гераскевича на Олимпиаде-2026.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "иметь смелость - это больше чем медали", а также подчеркнул, что решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича не свидетельствует о соблюдении принципов олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира.