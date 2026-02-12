Украинский скелетонист Гераскевич награжден орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за его приверженность украинскому народу и патриотизм.
- Украинский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпийских играх-2026 из-за нарушения правил, вызвавших мировое возмущение.
Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы
Соответствующий указ главы государства №119/2026 обнародован на сайте Президента Украины, передает Укринформ.
За самоотверженное служение украинскому народу гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста.
Как сообщалось, 12 февраля украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийские игры-2026.
МОК объяснил дисквалификацию Гераскевича "несоответствием правилам".
В мире осуждают дисквалификацию украинского Гераскевича на Олимпиаде-2026.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "иметь смелость - это больше чем медали", а также подчеркнул, что решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича не свидетельствует о соблюдении принципов олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира.
