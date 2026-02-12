Мы заплатили цену за наше достоинство — Гераскевич о позорном решении МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свою дисквалификацию, в которой МОК запретил ему участвовать в Олимпиаде-2026. Спортсмен считает, что не нарушил никаких правил и имел полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.

Гераскевич прокомментировал позорное решение МОК о своей дисквалификации

Гераскевич говорит, что, к примеру, не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а Украина — нет.

В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя конечно, когда ты смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, поэтому я считаю, что я имел полное право выступать в нем. Те аргументы, которые приводила массис Ковентри, что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной — в этом есть большие сомнения. В особенности после этого решения. Владислав Гераскевич Украинский скелетонист

Гераскевич отметил, что должны получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран.

Мы заплатили цену за наше достоинство, Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах. Что дальше? Это только свершилось и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил.

Отец и тренер Владислава, Михаил Гераскевич, назвал позорное решение МОК "дисквалификацию демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров".

Мисс Ковентри, новоизбранная президент МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Она предлагала, чтобы я подержал шлем на старте, Влад совершил бы спуск в каком-то другом шлеме — непонятно какому, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, она недопустима, потому что память об украинских героях не продается. Поделиться

Михаил Гераскевич отметил, что целью возникновения Олимпийских игр является чествование погибших героев, воинов.

МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. У нас есть беспрецедентная поддержка от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Многие свидетельства в интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку власти. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов из-за чувственного давления российских спонсоров.

Владислав Гераскевич заявил, что есть вещи важнее медалей, а он отстаивал в то, во что верил.