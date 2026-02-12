Мы заплатили цену за наше достоинство — Гераскевич о позорном решении МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свою дисквалификацию, в которой МОК запретил ему участвовать в Олимпиаде-2026. Спортсмен считает, что не нарушил никаких правил и имел полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.
Главные тезисы
- Гераскевич считает, что его дисквалификация необоснованна, аргументы о политическом контексте шлема не имеют оснований.
- Решение МОК искажает ценности Олимпийских игр и отступает от принципов демократии в пользу частных интересов.
Гераскевич прокомментировал позорное решение МОК о своей дисквалификации
Гераскевич говорит, что, к примеру, не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а Украина — нет.
Гераскевич отметил, что должны получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран.
Мы заплатили цену за наше достоинство, Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах. Что дальше? Это только свершилось и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил.
Отец и тренер Владислава, Михаил Гераскевич, назвал позорное решение МОК "дисквалификацию демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров".
Михаил Гераскевич отметил, что целью возникновения Олимпийских игр является чествование погибших героев, воинов.
МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. У нас есть беспрецедентная поддержка от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Многие свидетельства в интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку власти. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов из-за чувственного давления российских спонсоров.
Владислав Гераскевич заявил, что есть вещи важнее медалей, а он отстаивал в то, во что верил.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-