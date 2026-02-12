Ми заплатили ціну за нашу гідність — Гераскевич про ганебне рішення МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію, якою МОК заборонив йому брати участь в Олімпіаді-2026. Спортсмен вважає, що не порушив жодних правил і мав повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх.

Гераскевич прокоментував ганебне рішення МОК про свою дискваліфікацію

Гераскевич каже, що, до прикладу, не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а Україна — ні.

У документі також написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому. Ті аргументи, які наводила масіс Ковентрі, що вони підтримують Україну та солідарні з Україною — щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення. Владислав Гераскевич Український скелетоніст

Гераскевич зазначив, що має отримати такі ж права, що і інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн.

Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів. Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будем готувати позов у CAS і продовжуватиме боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил.

Батько і тренер Владислава, Михайло Гераскевич, назвав ганебне рішення МОК “дискваліфікаціює демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів».

Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі. Вона пропонувала, щоб я потримав шолом на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається. Поширити

Михайло Гераскевич зазначив, що метою виникнення Олімпійських ігор є вшанування загиблих героїв, вонів.

МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів.

Владислав Гераскевич заявив, що є речі, важливіші за медалі, а він відстоював у те, у що вірив.