Ми заплатили ціну за нашу гідність — Гераскевич про ганебне рішення МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію, якою МОК заборонив йому брати участь в Олімпіаді-2026. Спортсмен вважає, що не порушив жодних правил і мав повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх.
Головні тези:
- Владислав Гераскевич вважає, що його дискваліфікація МОК необґрунтована, аргументи про політичний контекст шолому не мають підвалин.
- Рішення МОК щодо скелетоніста спотворює цінності Олімпійських ігор та відступає від принципів демократії на користь приватних інтересів.
Гераскевич прокоментував ганебне рішення МОК про свою дискваліфікацію
Гераскевич каже, що, до прикладу, не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а Україна — ні.
Гераскевич зазначив, що має отримати такі ж права, що і інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн.
Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів. Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будем готувати позов у CAS і продовжуватиме боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил.
Батько і тренер Владислава, Михайло Гераскевич, назвав ганебне рішення МОК “дискваліфікаціює демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів».
Михайло Гераскевич зазначив, що метою виникнення Олімпійських ігор є вшанування загиблих героїв, вонів.
МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів.
Владислав Гераскевич заявив, що є речі, важливіші за медалі, а він відстоював у те, у що вірив.
