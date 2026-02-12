МОК дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті"

МОК ганебно дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026

В організації наголосили, що рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

Його ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам. Поширити

Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав вранці зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, у ході якої не було досягнуто консенсусу.

Як повідомили у МОК, Гераскевичу дозволили демонструвати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів, а також запропонували йому продемонструвати шолом одразу після змагань у мікс-зоні чи вийти на старт у чорній пов'язці. Міжнародний олімпійський комітет також наголосив, що йдеться не у меседжі, який хотів показати Гераскевич, а у місці.

Також у МОК розповіли хронологію подій зустрічей з Гераскевичем щодо вирішення питання з використанням "шолома пам'яті".