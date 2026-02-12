МОК дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті"
МОК дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті"

Гераскевич
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича на своєму офіційному сайті.

Головні тези:

  • Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований з Олімпіади-2026 МОК через спірний шолом з зображенням загиблих атлетів.
  • МОК наголосив на тому, що шолом Гераскевича не відповідав вимогам щодо самовираження спортсменів та запропонував альтернативи.

МОК ганебно дискваліфікував українця Гераскевича з Олімпіади-2026

В організації наголосили, що рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

Його ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам.

Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав вранці зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, у ході якої не було досягнуто консенсусу.

Як повідомили у МОК, Гераскевичу дозволили демонструвати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів, а також запропонували йому продемонструвати шолом одразу після змагань у мікс-зоні чи вийти на старт у чорній пов'язці. Міжнародний олімпійський комітет також наголосив, що йдеться не у меседжі, який хотів показати Гераскевич, а у місці.

Також у МОК розповіли хронологію подій зустрічей з Гераскевичем щодо вирішення питання з використанням "шолома пам'яті".

  • 9 лютого 2026 року. IBSF повідомив МОК, що Гераскевич одягнув шолом, на якому зображені вбиті українські легкоатлети під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

  • 9 лютого 2026 року. МОК зустрівся з тренером Владислава Гераскевича Михайлом, а також очільником місії НОК України, де повідомив, що шолом "не відповідає вимогам" і розповів про альтернативи, які доступні спортсменам, щоб виразити свої почуття.

  • У листі від 10 лютого 2026 року. МОК повідомив Гераскевичу, що шолом "не відповідає" олімпійській хартії, а також іншим правилам, зокрема вимогам МОК щодо самовираження спортсменами. Для того, щоб віддати шану загиблим атлетам, МОК запропонував Гераскевичу чорну пов'язку чи стрічку замість використання шолому.

  • На пресконференції, що відбулася 10 лютого 2026 року, Гераскевич наголосив, що продовжить одягати шолом у змаганнях, чим, як повідомляє МОК, "публічно заявив, що має намір порушити вимоги МОК щодо самовираження спортсменами".

  • У другому листі від 11 лютого 2026 року МОК вдруге повідомив Гераскевичу, що йому не дозволять стартувати у скелетонному заїзді, якщо він одягне шолом.

  • У ході вечірньої перевірки інвентаря Гераскевича, що відбулася 11 лютого, український скелетоніст підтвердив у письмовій формі, що має намір одягти шолом.

  • Після перевірки інвентаря, ще один представник МОК мав зустріч з Гераскевичем та очільником місії НОК України в олімпійському селищі у Кортіні з метою переконати скелетоніста у притриманні позиції МОК та запропонував альтернативи. Гераскевич вирішив притриматися своєї позиції.

  • У день змагань 12 лютого 2026 року Гераскевич по прибуттю на місце проведення змагань мав зустріч з презенткою МОК Кірсті Ковентрі, яка "ще раз пояснила йому" позицію організації. У ході особистої зустрічі Гераскевич відмовився змінювати позицію.

