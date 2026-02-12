МОК дисквалифицировал украинца Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти"

Международный олимпийский комитет официально уведомил о дисквалификации Гераскевича на своем официальном сайте.
Главные тезисы
- МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за спорного шлема с изображением погибших атлетов.
- Решение было принято после отказа Гераскевича придерживаться руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов.
МОК позорно дисквалифицировал украинца Гераскевича из Олимпиады-2026
В организации подчеркнули, что решение было принято после отказа Гераскевичем придерживаться руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов.
Также в МОК подчеркнули, что Гераскевич имел утром встречу с президентом организации Кирсти Ковентри, в ходе которой не был достигнут консенсус.
Как сообщили в МОК, Гераскевичу разрешили демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах, а также предложили ему продемонстрировать шлем сразу после соревнований в микс-зоне или выйти на старт в черной повязке. Международный олимпийский комитет также подчеркнул, что речь идет не в месседже, который хотел показать Гераскевич, а в месте.
Также в МОК рассказали хронологию событий встреч с Гераскевичем по решению вопроса с использованием "шлема памяти".
9 февраля 2026 года. IBSF сообщил МОК, что Гераскевич надел шлем, на котором изображены убитые украинские легкоатлеты во время полномасштабного вторжения России в Украину.
9 февраля 2026 года. МОК встретился с тренером Владислава Гераскевича Михаилом, а также главой миссии НОК Украины, где сообщил, что шлем "не отвечает требованиям" и рассказал об альтернативах, доступных спортсменам, чтобы выразить свои чувства.
В письме от 10 февраля 2026г. МОК сообщил Гераскевичу, что шлем "не отвечает" олимпийской хартии, а также другим правилам, в частности, требованиям МОК по самовыражению спортсменами. Для того, чтобы чтить погибших атлетов, МОК предложил Гераскевичу черную повязку или ленту вместо использования шлема.
На состоявшейся 10 февраля 2026 года пресс-конференции Гераскевич подчеркнул, что продолжит одевать шлем в соревнованиях, чем, как сообщает МОК, "публично заявил, что намерен нарушить требования МОК относительно самовыражения спортсменами".
Во втором письме от 11 февраля 2026 года МОК вторично сообщил Гераскевичу, что ему не разрешат стартовать в скелетонном заезде, если он наденет шлем.
В ходе состоявшейся 11 февраля вечерней проверки инвентаря Гераскевича украинский скелетонист подтвердил в письменной форме, которая намерена одеть шлем.
После проверки инвентаря, еще один представитель МОК встретился с Гераскевичем и руководителем миссии НОК Украины в олимпийском поселке в Кортине с целью убедить скелетониста в удержании позиции МОК и предложил альтернативы. Гераскевич решил придержать свою позицию.
В день соревнований 12 февраля 2026 года Гераскевич по прибытию на место проведения соревнований встречался с презентацией МОК Кирсти Ковентри, которая "еще раз объяснила ему" позицию организации. В ходе личной встречи Гераскевич отказался менять позицию.
