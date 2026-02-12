МОК дисквалифицировал украинца Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти"

МОК позорно дисквалифицировал украинца Гераскевича из Олимпиады-2026

В организации подчеркнули, что решение было принято после отказа Гераскевичем придерживаться руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов.

Его приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основе того факта, что шлем, который он намеревался носить, не соответствовал правилам. Поделиться

Также в МОК подчеркнули, что Гераскевич имел утром встречу с президентом организации Кирсти Ковентри, в ходе которой не был достигнут консенсус.

Как сообщили в МОК, Гераскевичу разрешили демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах, а также предложили ему продемонстрировать шлем сразу после соревнований в микс-зоне или выйти на старт в черной повязке. Международный олимпийский комитет также подчеркнул, что речь идет не в месседже, который хотел показать Гераскевич, а в месте.

Также в МОК рассказали хронологию событий встреч с Гераскевичем по решению вопроса с использованием "шлема памяти".