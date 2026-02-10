Гераскевич вышел на тренировку в "шлеме памяти", несмотря на запрет МОК
Гераскевич вышел на тренировку в "шлеме памяти", несмотря на запрет МОК

Гераскевич не предал свою идею под давлением МОК
Источник:  Чемпион

27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич решил проигнорировать решение Международного олимпийского комитета, запретившего ему использование шлема с изображениями убитых россиянами украинских спортсменов.

  • Известные украинские и иностранные спортсмены встали на защиту Владислава Гераскевича.
  • Его публично поддержал президент Владимир Зеленский.

Гераскевич не предал свою идею под давлением МОК

Журналисты обратили внимание на то, что 27-летний украинский скелетонист надел свой особенный шлем на очередную тренировку, где показал второе лучшее время (56.40).

Владислав уступил только британцу Мэтту Вестону (56.11).

Что интересно, МОК якобы пошел на компромисс украинцу и предложил ему одеть черную повязку вместо этого шлема.

С заявлением по этому поводу выступил представитель МОК Марк Адамс.

Он начал утверждать, что все могут выражать себя как угодно в других местах, но на соревнованиях нужно соблюдать нейтральность.

На скандальное решение МОК эмоционально отреагировала титулованная фехтовальщица Ольга Харлан:

Почему же теперь — нет? Шлем Владислава Гераскевича — не о политике. Он об украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем — значит отказываться видеть эту реальность.

Гераскевича также публично поддержал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на шлеме спортсмена — портреты наших атлетов, которых убила Россия.

Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни. Благодарю Владислава Гераскевича за то, что напоминает миру цену нашей борьбы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

