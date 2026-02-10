Гераскевич вышел на тренировку в "шлеме памяти", несмотря на запрет МОК

Гераскевич не предал свою идею под давлением МОК

Журналисты обратили внимание на то, что 27-летний украинский скелетонист надел свой особенный шлем на очередную тренировку, где показал второе лучшее время (56.40).

Владислав уступил только британцу Мэтту Вестону (56.11).

Что интересно, МОК якобы пошел на компромисс украинцу и предложил ему одеть черную повязку вместо этого шлема.

С заявлением по этому поводу выступил представитель МОК Марк Адамс.

Он начал утверждать, что все могут выражать себя как угодно в других местах, но на соревнованиях нужно соблюдать нейтральность.

На скандальное решение МОК эмоционально отреагировала титулованная фехтовальщица Ольга Харлан:

Почему же теперь — нет? Шлем Владислава Гераскевича — не о политике. Он об украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем — значит отказываться видеть эту реальность. Поделиться

Гераскевича также публично поддержал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на шлеме спортсмена — портреты наших атлетов, которых убила Россия.