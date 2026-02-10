Гераскевич вийшов на тренування у "шоломі пам'яті", попри заборону МОК

27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати рішення Міжнарожного олімпійського комітету, який заборонив йому використання шолому із зображеннями убитих росіянами українських спортсменів.
Головні тези:
- Відомі українські та іноземні спортсмени стали на захист Владислава Гераскевича.
- Його публічно підтримав і президент Володимир Зеленський.
Гераскевич не зрадив своєму замислу під тиском МОК
Журналісти звернули увагу на те, що 27-річний українській скелетоніст одягнув свій особливий шолом на чергове тренування, де показав другий найкращий час (56.40).
Владислав поступився лише британцю Метту Вестону (56.11).
Що цікаво, щоб МОК нібито "пішов на компроміс" українцю та запропонував йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому.
З заявою з цього приводу виступив представник МОК Марк Адамс.
Він почав стверджувати, що усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.
На скандальне рішення МОК емоційно відреагувала титулована фехтувальниця Ольга Харлан:
Гераскевича також публічно підтримав український лідер Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що на шоломі спортсмена — портрети наших атлетів, яких убила Росія.
