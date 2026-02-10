Гераскевич вийшов на тренування у "шоломі пам'яті", попри заборону МОК
Гераскевич не зрадив своєму замислу під тиском МОК
Джерело:  Чемпіон

27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати рішення Міжнарожного олімпійського комітету, який заборонив йому використання шолому із зображеннями убитих росіянами українських спортсменів.

  • Відомі українські та іноземні спортсмени стали на захист Владислава Гераскевича.
  • Його публічно підтримав і президент Володимир Зеленський.

Журналісти звернули увагу на те, що 27-річний українській скелетоніст одягнув свій особливий шолом на чергове тренування, де показав другий найкращий час (56.40).

Владислав поступився лише британцю Метту Вестону (56.11).

Що цікаво, щоб МОК нібито "пішов на компроміс" українцю та запропонував йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому.

З заявою з цього приводу виступив представник МОК Марк Адамс.

Він почав стверджувати, що усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

На скандальне рішення МОК емоційно відреагувала титулована фехтувальниця Ольга Харлан:

Чому ж тепер — ні? Шолом Владислава Гераскевича — не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом — означає відмовлятися бачити цю реальність

Гераскевича також публічно підтримав український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що на шоломі спортсмена — портрети наших атлетів, яких убила Росія.

Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя. Дякую прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

