Гераскевич вийшов на тренування у "шоломі пам'яті", попри заборону МОК

Гераскевич не зрадив своєму замислу під тиском МОК

Журналісти звернули увагу на те, що 27-річний українській скелетоніст одягнув свій особливий шолом на чергове тренування, де показав другий найкращий час (56.40).

Владислав поступився лише британцю Метту Вестону (56.11).

Що цікаво, щоб МОК нібито "пішов на компроміс" українцю та запропонував йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому.

З заявою з цього приводу виступив представник МОК Марк Адамс.

Він почав стверджувати, що усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

На скандальне рішення МОК емоційно відреагувала титулована фехтувальниця Ольга Харлан:

Чому ж тепер — ні? Шолом Владислава Гераскевича — не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом — означає відмовлятися бачити цю реальність Поширити

Гераскевича також публічно підтримав український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що на шоломі спортсмена — портрети наших атлетів, яких убила Росія.