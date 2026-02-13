CAS отклонил иск Гераскевича к МОК насчет его дисквалификации на Олимпиаде-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) предоставил текстовое объяснение причин отклонения иска украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона.

Иск Гераскевича к МОК отклонен: подробности

Иск Гераскевича против МОК и IBSF был отклонен в день его подачи — 13 февраля. После почти шести часов рассмотрения CAS принял решение в пользу международных федераций.

В основе решения CAS было признано, что "свобода выражения взглядов гарантируется на Олимпийских играх", однако встали на сторону МОК и IBSF, что не "спортивная площадка или поле для игры".

Впоследствии CAS представила текст, в котором объяснила мотивы такого решения.

Единоличный арбитр, хотя и полностью сочувствует почтению памяти господином Гераскевичем, ограничена правилами Руководящих принципов МОК по выражению взглядов спортсменов (IOC Athlete Expression Guidelines). Единоличный арбитр считает, что эти Руководящие принципы обеспечивают разумный баланс между интересами спортсменов выражать свои взгляды и интересами спортсменов получать безраздельное внимание к их спортивным выступлениям на поле игры.

Заявление оспаривало решение жюри IBSF об отстранении спортсмена от соревнований по скелетону среди мужчин с немедленным вступлением в силу на зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026 года.

Единоличный арбитр связан такими пропорциональными правилами и не имеет средств их отменить. Как следствие, заявление было отклонено. Поделиться

Единоличный арбитр добавляет, что было несправедливо лишать господина Гераскевича аккредитации при таких обстоятельствах, и поддерживает решение МОК вернуть ее.

Владислав Гераскевич после слушания дела о дисквалификации в CAS заявил, что не планирует возвращаться в Кортину.