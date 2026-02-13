Укрпочта посвятила новую марку скелетонисту Гераскевичу

Укрпочта выпустила марку в честь Гераскевича

Об этом сообщается на сайте компании.

Сильные поступки не всегда приносят медали. А спорт иногда становится больше просто спорта. Сегодня Укрпочта выпускает марку с Владиславом Гераскевичем. Как знак поддержки и уважения. Как фиксацию момента, когда спортсмен стал голосом всей страны. Есть вещи, которые невозможно дисквалифицировать. Достоинство. Память. Верность Родине. И именно они весят больше любого золота мира. Поделиться

В Укрпочте удивлены смелостью и силой спортсмена и передают ему 50 уникальных номерных марок.

Сделать эту марку благотворительной, к сожалению, мы не можем по юридическим причинам. Но Владислав сможет подписать эти марки и разыграть их на аукционах, чтобы собрать средства на благое дело.

Остальный тираж с сегодняшнего дня можно приобрести на сайте Укрпочты. Также есть возможность послать марку за границу, отметил в Фейсбуке генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Марка с Гераскевичем

12 февраля украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийские игры-2026. Гераскевич планировал выйти на старт первого заезда в шлеме памяти, однако старт состоялся без его участия. Накануне МОК запретил Гераскевичу тягаться в "шлеме памяти" на Олимпийских играх, объяснив дисквалификацию «несоответствием правилам».

В мире осудили дисквалификацию украинского спортсмена на Олимпиаде-2026.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 февраля начал слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича по дисквалификации по Олимпийским играм-2026.