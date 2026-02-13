Укрпочта посвятила новую марку скелетонисту Гераскевичу
Категория
Спорт
Дата публикации

Укрпочта посвятила новую марку скелетонисту Гераскевичу

Гераскевич
Читати українською
Источник:  Укринформ

Укрпочта выпустила марку в честь украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК дисквалифицировал из-за "шлема памяти".

Главные тезисы

  • Укрпочта выпустила марку в честь украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отмечая его смелость и силу.
  • Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 из-за 'шлема памяти', что вызвало широкий общественный резонанс.

Укрпочта выпустила марку в честь Гераскевича

Об этом сообщается на сайте компании.

Сильные поступки не всегда приносят медали. А спорт иногда становится больше просто спорта. Сегодня Укрпочта выпускает марку с Владиславом Гераскевичем. Как знак поддержки и уважения. Как фиксацию момента, когда спортсмен стал голосом всей страны. Есть вещи, которые невозможно дисквалифицировать. Достоинство. Память. Верность Родине. И именно они весят больше любого золота мира.

В Укрпочте удивлены смелостью и силой спортсмена и передают ему 50 уникальных номерных марок.

Сделать эту марку благотворительной, к сожалению, мы не можем по юридическим причинам. Но Владислав сможет подписать эти марки и разыграть их на аукционах, чтобы собрать средства на благое дело.

Остальный тираж с сегодняшнего дня можно приобрести на сайте Укрпочты. Также есть возможность послать марку за границу, отметил в Фейсбуке генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Марка с Гераскевичем

12 февраля украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийские игры-2026. Гераскевич планировал выйти на старт первого заезда в шлеме памяти, однако старт состоялся без его участия. Накануне МОК запретил Гераскевичу тягаться в "шлеме памяти" на Олимпийских играх, объяснив дисквалификацию «несоответствием правилам».

В мире осудили дисквалификацию украинского спортсмена на Олимпиаде-2026.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 февраля начал слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича по дисквалификации по Олимпийским играм-2026.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
МОК дисквалифицировал украинца Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти"
Гераскевич
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мы заплатили цену за наше достоинство — Гераскевич о позорном решении МОК
Гераскевич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский скелетонист Гераскевич награжден орденом Свободы
Офис Президента Украины
Гераскевич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?