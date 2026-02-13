Укрпочта посвятила новую марку скелетонисту Гераскевичу

Укрпочта выпустила марку в честь украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК дисквалифицировал из-за "шлема памяти".
Главные тезисы
- Укрпочта выпустила марку в честь украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отмечая его смелость и силу.
- Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 из-за 'шлема памяти', что вызвало широкий общественный резонанс.
Укрпочта выпустила марку в честь Гераскевича
Об этом сообщается на сайте компании.
В Укрпочте удивлены смелостью и силой спортсмена и передают ему 50 уникальных номерных марок.
Сделать эту марку благотворительной, к сожалению, мы не можем по юридическим причинам. Но Владислав сможет подписать эти марки и разыграть их на аукционах, чтобы собрать средства на благое дело.
Остальный тираж с сегодняшнего дня можно приобрести на сайте Укрпочты. Также есть возможность послать марку за границу, отметил в Фейсбуке генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
12 февраля украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийские игры-2026. Гераскевич планировал выйти на старт первого заезда в шлеме памяти, однако старт состоялся без его участия. Накануне МОК запретил Гераскевичу тягаться в "шлеме памяти" на Олимпийских играх, объяснив дисквалификацию «несоответствием правилам».
В мире осудили дисквалификацию украинского спортсмена на Олимпиаде-2026.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 февраля начал слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича по дисквалификации по Олимпийским играм-2026.
