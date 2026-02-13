Укрпошта присвятила нову марку скелетоністу Гераскевичу

Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через "шолом пам'яті".
Головні тези:
- Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича відзначаючи його сміливість та силу.
- Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 через “шолом пам'яті”.
Укрпошта випустила марку на честь Гераскевича
Про це повідомляється на сайті компанії.
В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.
Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу.
Решту тиражу відсьогодні можна придбати на сайті Укрпошти. Також є можливість надіслати марку за кордон, зазначив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський.
12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у «шоломі пам'яті», проте старт відбувся без його участі. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх, пояснивши дискваліфікацію «невідповідністю правилам».
У світі засудили дискваліфікацію українського спортсмена на Олімпіаді-2026.
Спортивний арбітражний суд (CAS) 13 лютого розпочав слухання справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича щодо дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026.
