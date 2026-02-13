Укрпошта присвятила нову марку скелетоністу Гераскевичу

Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через "шолом пам'яті".

Укрпошта випустила марку на честь Гераскевича

Про це повідомляється на сайті компанії.

Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу. Поширити

В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.

Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу.

Решту тиражу відсьогодні можна придбати на сайті Укрпошти. Також є можливість надіслати марку за кордон, зазначив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський.

Марка з Гераскевичем

12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у «шоломі пам'яті», проте старт відбувся без його участі. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх, пояснивши дискваліфікацію «невідповідністю правилам».

У світі засудили дискваліфікацію українського спортсмена на Олімпіаді-2026.

Спортивний арбітражний суд (CAS) 13 лютого розпочав слухання справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича щодо дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026.