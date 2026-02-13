Укрпошта присвятила нову марку скелетоністу Гераскевичу
Укрпошта присвятила нову марку скелетоністу Гераскевичу

Гераскевич
Джерело:  Укрінформ

Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через "шолом пам'яті".

Головні тези:

  • Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича відзначаючи його сміливість та силу.
  • Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 через “шолом пам'яті”.

Укрпошта випустила марку на честь Гераскевича

Про це повідомляється на сайті компанії.

Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу.

В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.

Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу.

Решту тиражу відсьогодні можна придбати на сайті Укрпошти. Також є можливість надіслати марку за кордон, зазначив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський.

Марка з Гераскевичем

12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у «шоломі пам'яті», проте старт відбувся без його участі. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх, пояснивши дискваліфікацію «невідповідністю правилам».

У світі засудили дискваліфікацію українського спортсмена на Олімпіаді-2026.

Спортивний арбітражний суд (CAS) 13 лютого розпочав слухання справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича щодо дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026.

